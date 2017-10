Der einzige Weg im Umgang mit Nordkorea

Könnte die Welt bald einen weiteren verheerenden Krieg auf der koreanischen Halbinsel erleben? Diese Frage ist heute das beherrschende Thema in vielen Gesprächen.

Freilich sind die Bedenken hinsichtlich des Atomwaffenprogramms des nordkoreanischen Regimes nicht neu. Die USA versuchten, dieses Problem 1994 mit dem Genfer Rahmenabkommen zwischen Washington und Pjöngjang zu lösen, doch diese Bemühungen scheiterten aufgrund von Massnahmen, die auf beiden Seiten ergriffen – und nicht ergriffen – wurden. 2006 zündete Kim Jong-ils Regime die erste Atombombe und brachte das Thema damit wieder direkt auf die Agenda des Uno-Sicherheitsrats.

Im darauffolgenden Jahrzehnt führte Nordkorea fünf weitere Atomtests durch – den jüngsten im September – und demonstrierte damit die nötige technische Kompetenz, moderne thermonukleare Waffen zu entwickeln. Unter Kim Jong-uns Führung eskalierte die Situation weiter, als das Regime begann, entscheidende Fortschritte in Richtung der Entwicklung von Interkontinentalraketen zu machen, die in der Lage sind, das US-Festland zu treffen. Diese Entwicklung fiel mit dem Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump zusammen, der einen neuen aussenpolitischen Ansatz versprach.

Krieg für beide Seiten unattraktiv

Nordkorea hat sein Bekenntnis zur Entwicklung atomarer Raketenkapazitäten im Langstreckenbereich deutlich untermauert. In den Augen des Regimes sind Atomwaffen die einzige Versicherung gegen Angriffe. Ohne diese Waffen, so Kims Sicht der Dinge, würde ihn das gleiche Schicksal ereilen wie Saddam Hussein im Irak und Muammar al-Gaddafi in Libyen, die ihre Bestrebungen zum Bau von Atomwaffen aufgegeben hatten.

In diesem Zusammenhang ist das amerikanische Ziel eines denuklearisierten Nordkorea ohne Langstreckenraketen mit diplomatischen Mitteln nicht zu erreichen. Trump erklärte jedenfalls, Diplomatie sei «Zeitverschwendung», und warnte unheilvoll, dass «nur eine Sache funktionieren» werde, obwohl er nicht ausführte, was das heisst.

In Anbetracht der Tatsache, dass weder die USA noch Nordkorea grosse Begeisterung für Gespräche an den Tag legen, könnte man zum Schluss gelangen, ein Krieg sei unausweichlich. Doch trotz aller Kriegslust ist es unwahrscheinlich, dass das nordkoreanische Regime einen umfassenden militärischen Konflikt vom Zaun bricht, denn das wäre mit Sicherheit sein Untergang. Gleichzeitig verfügen auch die USA über keine guten Erstschlagoptionen. Präzisionsangriffe mögen vielversprechend klingen, sind aber kaum absolut zuverlässig. Die amerikanischen Militärkommandanten wissen sehr genau, dass ein regionaler – oder gar atomarer – Krieg mit Millionen Opfern ausgelöst werden könnte, wenn es nicht gelingt, alle Atomwaffen Nordkoreas mit einem Schlag zu zerstören.

Rüsten Südkorea und Japan auf?

In den USA behaupten die Befürworter von Militäraktionen, dass Abschreckung im Fall eines «irrationalen» Regimes nicht funktioniert. Allerdings besteht kein Grund zur Annahme, dass Kim auf einen Massenselbstmord aus ist. Als sich Maos China in den Sechzigerjahren an die rasche Entwicklung von Atomwaffen machte, unterschied sich seine Begründung für diesen Schritt schliesslich nur wenig von der, die Nordkorea heute vorbringt, aber niemand zweifelte daran, dass Abschreckung Wirkung zeigen würde.

Dennoch: Selbst unter der Annahme einer funktionierenden Abschreckung – verkörpert durch Trumps Drohung, die USA würden Nordkorea «völlig zerstören» – wird eine solche ein atomar aufgerüstetes und mit Langstreckenraketen bewaffnetes Nordkorea nicht daran hindern, das strategische Kalkül in Nordostasien grundlegend zu verändern. Die nukleare Abschreckung der USA schützt in erster Linie die USA selbst. Es bleibt abzuwarten, ob eine «erweiterte Abschreckung» auch künftig amerikanische Verbündete wie Südkorea und Japan schützen wird. Wenn das US-Festland zu einem möglichen Ziel eines nordkoreanischen Atomangriffs wird, könnte die Glaubwürdigkeit der Abschreckung davon abhängen, ob die USA bereit sind, für die Rettung Seouls oder Tokios etwa San Francisco zu opfern.

Zweifel am nuklearen amerikanischen Schutzschirm in der Region könnten Südkorea und Japan dazu bewegen, die Entwicklung eigener nuklearer Optionen zu beschliessen. Tatsächlich verfügte Südkorea lange vor Nordkorea über ein Atomwaffenprogramm. Davon verabschiedete Seoul sich, als Südkorea 1975 den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen unterzeichnete, doch ein Neustart des Programms ist mittlerweile zum Gegenstand von Diskussionen geworden. Müssig zu erwähnen, dass eine weitere nukleare Eskalation auf der koreanischen Halbinsel überaus gefährlich wäre, nicht zuletzt weil Kims Regime sich noch stärker bedroht fühlen würde, als dies momentan ohnehin schon der Fall ist.

Nicht nur auf China verlassen

Bislang bestand der amerikanische Ansatz gegenüber Nordkorea in einer Verschärfung der Sanktionen und der Auslagerung des Problems an China. Doch obwohl China starke wirtschaftliche Verbindungen zu Nordkorea unterhält, ist nicht klar, ob Peking über den Einfluss verfügt, das Verhalten des Kim-Regimes zu ändern, selbst wenn es das wollte. Für einen Erfolg wäre wahrscheinlich so etwas wie ein Regimewechsel erforderlich.

Deshalb ist es unklug, sich völlig auf China zu verlassen. Es bedarf eindeutig eines umfassenderen diplomatischen Ansatzes, und man sollte damit beginnen, das Grundproblem in Angriff zu nehmen, nämlich die Tatsache, dass niemals ein Friedensvertrag zur Beendigung des Koreakrieges der Jahre 1950 bis 1953 unterzeichnet wurde.

Ein Dialog darüber, den seit 64 Jahren bestehenden Waffenstillstand durch ein formales Friedensabkommen zu ersetzen, könnte den Weg für breitere Diskussionen über nukleare Eskalation und andere Bedrohungen der regionalen Stabilität ebnen. Zumindest könnte man den derzeitigen diplomatischen Stillstand überwinden und den beteiligten Parteien mehr Anlass geben, von weiteren Provokationen abzusehen.

Gefährliche Instabilität

Allgemeiner formuliert müssten sich neue diplomatische Bemühungen den Sicherheitsbedenken Nordkoreas widmen und dem Land Spielraum eröffnen, sich politisch und wirtschaftlich zu entwickeln, wie dies bei China in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war. Das hört sich vielleicht nach Zukunftsmusik an, wäre aber nach der Lösung der Sicherheitssituation auf der Halbinsel nicht ausgeschlossen.

Die Alternative besteht darin, den derzeitigen Weg fortzusetzen und damit einen militärischen Konflikt oder einen Krieg grösseren Ausmasses zu riskieren. Selbst wenn die schlimmsten Szenarien abgewendet werden sollten, hätte die Region in den kommenden Jahren nichts anderes als Instabilität zu erwarten.

