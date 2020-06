Der Erholungskurs ist Formsache

Mit der Lockerung der Pandemiemassnahmen rappelt sich die Wirtschaft auf und wird jeden Tag kräftiger, auch in den USA, wo ­Covid-19 nicht überall unter Kontrolle ist. Die Konjunkturfrühindikatoren der Distriktnotenbanken Chicago und Philadelphia und die europäischen Einkaufsmanagerindizes (PMI) sind nach oben geschossen. Die ­V-förmige Erholung scheint perfekt, der Pessimismus der Ökonomen übertrieben.

Aber Vorsicht: Nicht alles, was wie ein V aussieht, bedeutet, dass die Wirtschaft schon bald wieder auf Vorkrisenniveau ist. Die meisten Frühindikatoren erfassen den Geschäftsgang im Vergleich zum Vormonat. Bei den PMI-Umfragen zum Beispiel werden die Chefeinkäufer gefragt, ob sich die Situation gegenüber dem Vormonat verbessert oder verschlechtert hat. Der steile Anstieg des PMI der Eurozone auf 47,5 bedeutet, dass sich für fast die Hälfte der Unternehmen die Lage entspannt hat. Das ist erfreulich, aber angesichts des Quasistillstands in den Monaten davor nicht überraschend. Ob sich die Wirtschaft in der Form eines V, eines W oder eines Häkchens erholt, lässt sich daraus nicht ableiten. So wie auch ein kleiner ­Anstieg der Industrieproduktion gegenüber April wenig über den Erholungspfad ­aussagt, ausser, dass eine L-Form langsam ausgeschlossen werden kann. Die Verwendung der Buchstaben ­ergibt am meisten Sinn, wenn der Verlauf des Niveaus des Bruttoinlandprodukts (BIP) oder des Umsatzes gemeint ist.