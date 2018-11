Der Erste Weltkrieg ist nicht überall vorbei

Paris ist der passende Ort, um des Endes des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Viel weltpolitische Prominenz war am 11. November dort zugegen, am hundertsten Jahrestag des Waffenstillstands.

Dieser Krieg sei «the war to end war», schrieb der britische Autor H. G. Wells schon 1914, als das vierjährige Schlachten kaum begonnen hatte. Doch der Krieg schlechthin war nicht beendet. Der französische Feldmarschall Foch behielt recht, als er den Frieden von Versailles als blosse Waffenruhe für die nächsten zwei Jahrzehnte bezeichnete.

Seit 1945 ist jedoch wirklich Schluss mit Krieg und übersteigertem Nationalismus in Europa. Im Westen wenigstens. Die Nachkommen der Sieger von 1918 feierten neulich nicht mehr den Triumph ihrer Ahnen, sondern beschworen, gemeinsam mit den Enkeln der früheren Feinde, den Frieden und die Einigeit Europas.

Dieselben Spannungsherde

Doch die Waffenruhe von 1918 war nur eine halbe. Im Westen, in den Feldern Nordfrankreichs und Flanderns, gab es zwar nichts mehr Neues, nachdem Amerika seine Ressourcen an Mann und Material an die Front geworfen hatte und die Deutsche Moral zerbrach, doch im Osten war noch lange nicht Ruhe.

Russland, damals seit kurzem bolschewistisch, hatte bereits im März den Frieden von Brest-Litowsk unterzeichnet. Die Mittelmächte waren tief ins Gebiet des zerfallenen Zarenreichs vorgerückt; sie standen im Baltikum, in Weissrussland, der Ukraine, auf der Krim. Der russische Bürgerkrieg ging erst so richtig los – acht bis zehn Millionen Menschen kamen darin um. Weil die Bolschewiki ihre Macht noch nicht konsolidiert hatten, mussten sie die nach Unabhängigkeit strebenden Völkern des ehemaligen Romanow-Reichs zunächst ziehen lassen: Finnen, Esten, Letten, Litauer, Polen, für kurze Zeit auch Weissrussen und Ukrainer. Mit der Ausnahme Finnlands und Polens (Marschall Pilsudski vertrieb 1920 die Rote Armee) verleibte sich die Sowjetunion später alle diese Gebiete ein, erst über den niederträchtigen Hitler-Stalin-Pakt, dann nach dem Sieg über eben diesen Hitler.

Es ist kein Zufall, dass hundert Jahre später genau dort wieder die Spannung steigt; Moskau hat die Krim annektiert und lässt im Osten der Ukraine einen kleinen, aber durchaus blutigen Konflikt lodern. Die baltischen Staaten sehen sich zunehmendem Druck des grossen, unverändert auf Expansion eingestellten Nachbarn ausgesetzt. Kurz: Im Osten ist der Erste Weltkrieg nicht vorbei, etwas überspitzt gesagt.

Das zeigt sich, wenn auch nicht mehr so akut, auf dem Gebiet des damals zerborstenen Habsburgerreichs. Aus dem Vielvölkerstaat entstanden kleine, teilweise völlig neue Nationalstaaten, doch zumeist mit unselig gezogenen Grenzen; die Ressentiments etwa in Ungarn gegen Rumänien, das seinerzeit Siebenbürgen zugeschanzt erhielt, sind bis heute lebendig und werden politisch bewirtschaftet.

Der dramatische Zerfall Jugoslawiens ab 1991 geht auf eine Schöpfung von 1918 zurück, als unter serbischer Federführung der SHS-Staat (das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen) gegründet wurde; faktisch erweiterte sich Serbien um vormals österreichisch-ungarische Gebiete. Auch dort, namentlich in Bosnien-Herzegowina, ragt der Erste Weltkrieg in unsere Zeit. Selbst die Tschechoslowakei, die in der Zwischenkriegszeit einzige leidlich funktionierende Nachfolgerepublik der Donaumonarchie und dann einer der «Saisonstaaten», die das Nazireich vorübergehend kassierte, überlebte den Fall des Eisernen Vorhangs nicht lange.

Im Vergleich zur radikalen Neugestaltung Mittel- und Osteuropas nach 1918 waren die Grenzverschiebungen im Westen (im Wesentlichen gelangte Elsass-Lothringen an Frankreich) fast zu vernachlässigen. Eine herausragende Kriegsfolge war die Neugründung Polens. Dies wurde am Sonntag in Warschau gefeiert, mit einem entschieden vaterländischen Massenaufmarsch. Die Fahnen in Weiss und Rot liessen sich kaum zählen, blaugelbe Europaflaggen fehlten. Die betont patriotische Staatsspitze war zugegen.

Die Stimmungslage im Osten ist eine andere als im Westen. Während in den «alten» EU-Staaten die europäische Integration und Einheitswährung zwar hier und dort kritisiert wird, steht sie insgesamt nicht wirklich infrage – auf dem Kontinent wenigstens; der Brexit dürfte dort kaum Nachahmer finden. In den «neuen» östlichen Beitrittsstaaten dagegen feiert das Nationale manchenorts Urständ. Diese Staaten gingen erst vor einem Jahrhundert aus supranationalen Gebilden hervor. Von 1945 bis 1998 waren sie als «Volksrepubliken» wiederum faktisch abhängig von einem Imperium, dem sowjetischen. Die Bereitschaft, die nun endlich errungenen nationalstaatlichen Befugnisse schon wieder an übergeordnete Organe abzutreten, ist aufgrund der historischen Erfahrungen geringer als im Westen. Ebenso die Bereitschaft, sich Zurechtweisungen des Juste Milieu in Brüssel, Berlin oder Paris gefallen zu lassen.

National statt supranational

Das supranationale Konzept galt in Mittel- und Osteuropa 1918 als Auslaufmodell – und heute gilt dort der souveräne Nationalstaat zumindest nicht als überholt. Das Aufgehen in einer vagen europäischen Identität wird erst recht nicht ersehnt.

Übrigens hat auch der Nahostkonflikt Wurzeln, die in den Ersten Weltkrieg zurückreichen. Das Osmanische Reich hatte an der Seite der Mittelmächte gekämpft und verlor seine Gebiete ausserhalb Anatoliens und Thrakiens. Briten und Franzosen hatten bereits 1916 einen Geheimvertrag geschlossen (Sykes-Picot), der die Interessensphären in Arabien abgrenzte – es entstanden Palästina, Syrien, Irak usf.

Die Geschichte ging weder 1918 noch 1945 noch 1989 zu Ende. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen, sagte der amerikanische Schriftsteller William Faulkner.