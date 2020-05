Der EZB geht es nicht nur um Anleihenkäufe

Ähnlich wie am Tag zuvor das Fed in den USA hat auch die Europäische Zentralbank an ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag erst einmal innegehalten. Während die Amerikaner kein zusätzliches Geschütz auffuhren, fügten die Europäer am Donnerstag lediglich ein neues hinzu: eine neue LTRO-Liquiditätsfazilität für Banken im Zusammenhang mit der Pandemie. Sie wird den Namen PELTRO tragen (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations). Am Einsatz der beiden Bazookas in ihrem Arsenal – der ausserordentlichen und der normalen Wertschriftenkaufprogramme PEPP und APP – änderte die EZB nichts.

Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens haben die sechswöchigen Sitzungen des Zentralbankrats in den hektischen Krisenzeiten ihren exklusiven Charakter verloren. Die EZB dreht den Geldhahn inzwischen im Wochenrhythmus auf. Allein im April hat sie die Bedingungen am 7., 16. und 22. des Monats gelockert. Zusätzliche Stellungnahmen und Empfehlungen an den Bankensektor sind da nicht einmal miteingerechnet.

Zweitens bereitet sich die EZB auf die Phase vor, wenn sich die Konjunkturdaten verschlechtern. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte am Donnerstag, dass die EZB bereitstehe, das PEPP-Kaufvolumen künftig aufzustocken – so viel und so lange wie notwendig. Das Zuwarten am Donnerstag ist also nur ein taktisches Verhalten. So kann die EZB auf den öffentlichen Aufschrei im nächsten oder im übernächsten Monat reagieren, wenn die tiefroten Wirtschaftsstatistiken veröffentlicht werden, die den durch den Lockdown verursachten Konjunkturabsturz im April und im Mai belegen. Denn die harten Daten, die jetzt publiziert werden, spiegeln nur die Anfangsphase der Coronapandemie. Sie sind weniger schlimm als diejenigen, die noch folgen werden.

Der Druck auf die Notenbanken, die Wirtschaft zu unterstützen, bleibt enorm. Institute wie die EZB sehen sich damit konfrontiert, dass dieser öffentliche Druck im Zuge der immer grosszügigeren geldpolitischen Massnahmen, die beschlossen worden sind, zunimmt, statt abzunehmen. Jede zusätzliche Lockerung scheint die Erwartung zu nähren, dass bald noch mehr kommen muss. Nicht zuletzt an den Börsen, wo die Liquiditätshilfen steigende Kurse ausgelöst haben, obwohl sich der realwirtschaftliche Ausblick nicht verbessert hat.

Dabei hat sich die EZB schon auf neue Herausforderungen eingestellt. Beispielsweise indem sie in ihren Liquiditäts- und Kaufprogrammen immer mehr Wertschriften als Deckung zulässt, deren Bonität nicht mehr Anlagequalität besitzt, sondern den Ramschstatus.

Darüber hinaus wirken die tiefen Zinsen, die bisherigen Wertschriftenkäufe und die durch Negativzinsen subventionierten TLTRO-Geldkredite an die Banken. Das hat Lagarde am Donnerstag unterstrichen. Sie konnte dabei aus der neuesten Banken- und Kreditumfrage zitieren. Daraus geht hervor, dass trotz Konjunkturstillstand eine Kreditklemme verhindert werden konnte.

Das sind gute Nachrichten in schlechten Zeiten. Die Einführung von PELTRO sowie die deutliche Verbesserung der Konditionen für die TLTRO, die am Donnerstag beschlossen worden sind, legen nahe, dass die EZB diesen sinnvollen Weg weiter beschreiten wird. Über sie werden bis zu 3 Bio. € an den Kreditsektor kanalisiert, und das zu Negativzinsen von bis zu –1%, wie Lagarde am Donnerstag erläuterte – verglichen mit rund 1 Bio. €, die für Wertschriftenkäufe zur Verfügung stehen. Nur leider ging dies im allgemeinen Rätselraten über eine Potenzierung der Feuerkraft der vermeintlich grössten Bazooka unter.