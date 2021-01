Der EZB-Renditesteuerung fehlt Wohlklang

Richtig glücklich hat Christine Lagarde die Anleger und die Analysten am vergangenen Donnerstag nicht gemacht. Nach der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) versuchte die Präsidentin auf der Pressekonferenz zu ­erklären, welchem «Kompass» die Währungshüter mit ihren Anleihenkäufen im Pandemienotprogramm folgen wollen.

Noch rätseln einige Beobachter und Investoren, was die Notenbank im Sinn hat. Für andere hingegen ist bereits klar, dass die EZB ihre Anleihenkäufe in den nächsten Monaten reduzieren will, ohne dass dabei das Zinsniveau steigt und Kredite teurer werden. So ist auch der erste Teil von Lagardes Ankündigung klar und einfach zu verstehen: Die aktuell «günstigen Finanzierungsbedingungen» sollen bewahrt werden, genau wie der EZB-Rat bereits im Dezember mitgeteilt hatte. Da hatte er das Notprogramm um 500 Mrd. € auf 1850 Mrd. € bis März 2022 aufgestockt und noch mehr Geldleihegeschäfte mit den Kreditinstituten angekündigt.

Fast wie in Japan

Daher sagt Fabio Balboni, Volkswirt bei HSBC: «Die EZB ist aus unserer Sicht de facto zu einem Renditekontrolleur geworden.» Dies ist eine Anspielung auf die ­sogenannte Zinskurvensteuerung, die die Notenbanken von Japan und Australien betreiben: Eine Rendite wird für bestimmte Staatsanleihen vorgegeben (z. B. in Japan 0% für die Laufzeit von zehn ­Jahren). Die Währungshüter erklären sich ­bereit, so viele Anleihen – potenziell unbegrenzt – zu kaufen, bis das Ziel erreicht ist. Im besten Fall müssen sie aber sogar weniger Anleihen kaufen, als wenn sie kein Ziel vorgeben.