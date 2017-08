Der falsche Weg, um den Atomkrieg zu verhindern

Eine grosse Mehrheit der Länder will die existenzielle Bedrohung einer Atomkatastrophe beseitigen, und das zu Recht. Aber eine Welt zu schaffen, die frei von Atomwaffen ist, ist leichter gesagt als getan, und es besteht die Gefahr, dass einige Versuche, dies zu tun, kontraproduktiv sein könnten.

Zum Autor Carl Bildt ist ehemaliger Premierminister und Aussenminister von Schweden. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Atomwaffenarsenale auf der ganzen Welt deutlich abgebaut worden. Russland und die USA haben ihre Arsenale um je 80% geschrumpft, und während der Präsidentschaft von Barack Obama forderten die USA Russland auf, einen weiteren Abbau vorzunehmen. In Westeuropa haben das Vereinigte Königreich und Frankreich beide ihre bereits kleinen Arsenale noch kleiner gemacht.

Diese Länder hatten verschiedene Gründe dafür, ihre Bestände zu verringern. Als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags (Non-Proliferation Treaty, NPT) – der Grundlage weltweiter Bemühungen, die Bedrohung durch Atomwaffen zu verringern – waren sie dazu auch verpflichtet.

Abrüstung ist ins Stocken geraten

In den vergangenen Jahren ist der Fortschritt auf dem Weg zur nuklearen Abrüstung ins Stocken geraten. Russland modernisiert derzeit seine strategischen Atomstreitkräfte und hat seine entsprechenden Fähigkeiten häufiger öffentlich erwähnt. Das erklärt, warum die Bemühungen um die Verringerung der nuklearen Arsenale in Westeuropa zum Stillstand gekommen sind. Die USA überprüfen ihrerseits Optionen zur Modernisierung ihres Atomarsenals.

Zugleich fährt Pakistan damit fort, spaltbares Material zu produzieren, das in Atomwaffen verwendet wird. Bemühungen, den Nahen Osten zu einer atomwaffenfreien Zone zu machen, blieben fruchtlos, vor allem wegen Israel. Die internationale Gemeinschaft konnte sich 2005 und 2015 an NPT-Konferenzen nicht auf ein weiteres Vorgehen verständigen. Natürlich haben die nuklearen Ambitionen Nordkoreas eine weitere Atomkrise in Ostasien geschaffen.

Vor diesem Hintergrund hat ein grosse Gruppe von Ländern einen weitreichenden Vertrag über das Verbot von Kernwaffen vorgeschlagen. Im Juli haben 122 UNO-Mitgliedstaaten einen entsprechenden Entwurf gebilligt. Leider ist jedoch das, was als begrüssenswerter humanitärer Effort begann, in einen schwer fehlerhaften Vorschlag gemündet.

Kernpunkt erweiterte Abschreckung

Drei Probleme stechen heraus. Erstens würde – da kein Atomwaffenstaat einen nuklearen Verbotsvertrag unterstützt – der gegenwärtige Vorschlag die Welt um keinen einzigen Atomsprengkopf erleichtern. Schlimmer noch, der neue Vertrag könnte den NPT untergraben, der trotz seiner Mängel eine weitaus grössere Unterstützung geniesst, einschliesslich der fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats (China, Frankreich, Russland, Vereinigtes Königreich, USA). Schliesslich könnte der Entwurf die Sicherheit in Europa und Ostasien gefährden, weil er das Konzept der erweiterten nuklearen Abschreckung als illegal oder zumindest unmoralisch bezeichnet.

Der erste Vertragsentwurf, der Anfang dieses Jahres vorgelegt wurde, enthielt keine Bestimmungen, die ausdrücklich die Verwendung von Atomwaffen zur Abschreckung verbieten; die Version, über die im Juli abgestimmt wurde, dagegen schon. Das ist eine entscheidende Änderung. Es ist in erster Linie die Drohung mit einem nuklearen Gegenschlag, die Nuklearmächte daran hindert, ihre Atomwaffen einzusetzen. So genannte erweiterte Abschreckung durch Allianzen schützt atomwaffenfreie Staaten vor der Erpressung durch Nuklearmächte. Ohne erweiterte Abschreckung könnten Länder ohne Kernwaffen danach trachten, sich solche zu beschaffen.

Aus diesem Grund haben die Niederlande, das einzige Nato-Land, das an der Entwicklung des Atomwaffenverbotsvertrags teilnahm, letztlich dagegen gestimmt. Japan, das einzige Land, das jemals mit Atomwaffen angegriffen wurde, unterstützt ihn auch nicht, weil es auf die erweiterte nukleare Abschreckung durch die USA angewiesen ist.

Welt könnte noch unsicherer werden

Ohne solchen Schutz wäre Japan nuklearer Erpressung durch China und nordkoreanischen Raketenangriffen schutzlos ausgeliefert. In der Tat, da Diplomatie und harte Sanktionen das nordkoreanische Atomprogramm nicht beendet haben, ist die nukleare Abschreckung die einzige praktische Möglichkeit, ostasiatische Länder vor nuklearer Erpressung oder Angriff zu schützen. Ebensowenig wünscht die überwiegende Mehrheit der europäischen Länder – von Finnland bis Portugal –, schutzlos im Schatten der russischen Atomsprengköpfe zu leben.

Durch ein effektives Verbot der Abschreckung könnte der Vertragsentwurf die Welt noch unsicherer machen, als sie bereits ist. Natürlich argumentieren die Befürworter, dass er die öffentliche Unterstützung für ein Verbot der Atomwaffen im Laufe der Zeit aufbauen werde, was schliesslich die Regierungen der Atomstaaten zwingen würde, ihre Arsenale aufzugeben.

Aber das ist pure Naivität. Niemand mit Realitätssinn kann ernsthaft glauben, dass die Regierungen von China, Israel, Pakistan und Russland einfach ihre Atomwaffen aufgeben werden, weil die öffentliche Meinung sich dagegen gewandt hat.

USA und Russland sollen weiter abrüsten

Leider sind Atomwaffen in diesen Ländern populär, weil sie als Garanten der Sicherheit und Sinnbilder nationaler Ambitionen auf der Weltbühne gesehen werden. Diejenigen von uns, die eine nuklearwaffenfreie Welt wollen, müssen zwar damit nicht einverstanden sein, doch wir sollten das besser nicht ignorieren.

Ein realistischerer Ansatz wäre es, die weitere Nuklearwaffenabrüstung sowohl in den USA als auch in Russland zu verfolgen, wo ernsthaften Risiken zu begegnen ist. Zu diesem Zweck ist es unerlässlich, dass kein Land sein Atomwaffenarsenal in einer Weise modernisiert, die als Erweiterung seiner nuklearen Fähigkeiten gesehen wird. Stattdessen müssen sie den Weg für den weiteren Abbau ebnen.

Im Nahen Osten könnten die Beendigung aktueller Konflikte und die Entwicklung von Konfliktlösungsmechanismen dazu beitragen, den Fortschritt auf dem Weg zum nuklearfreien Status mit der Zeit voranzutreiben. In diesem Zusammenhang ist die nukleare Vereinbarung zwischen Iran und den fünf ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrates plus Deutschland ein wichtiger erster Schritt.

Kein «Big Bang»

Für Südasien ist zu hoffen, dass eine Entspannung zwischen Indien und Pakistan eine bessere Kontrolle der Atomwaffen erleichtern wird, auch wenn der Schatten Chinas, das seine Nuklearwaffen als Bestandteil seiner Weltgeltung sieht, noch über Indien hängen wird.

Letzten Endes kann eine vollständige nukleare Abrüstung wahrscheinlich nicht mit einem einzigen «Big Bang» erreicht werden. Der Welt wäre besser gedient mit einem schrittweisen Vorgehen auf der Grundlage des NPT, dem Abbau strategischer Waffen durch die Grossmächte und der Lösung von Konflikten in Schlüsselregionen.

Bestenfalls wird der vorgeschlagene Verbotsvertrag nur eine Nebensächlichkeit. Aber es gibt Grund zur Befürchtung, dass er die laufenden Bemühungen, die Atomarsenale weiter zu reduzieren, komplizieren, die Kluft zwischen Staaten mit und ohne Nuklearwaffen vertiefen und im schlimmsten Fall sogar das Risiko eines nuklearen Konflikts in Schlüsselregionen erhöhen wird.

