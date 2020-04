Der Finanzplatz bleibt von Zuversicht beseelt

Was die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vorweggenommen haben, wird seit einigen Tagen konkreter: Unternehmen aus allen Sektoren passen ihre Umsatz- und Gewinnprognosen an oder ziehen sie sogar zurück. So gaben am Montag der Technologiekonzern ABB, der Lift­hersteller Schindler und der Stromzählerhersteller Landis+Gyr bekannt, aufgrund der Coronakrise mit weniger Umsatz zu rechnen. Der Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli meldete am Dienstag, die Ziele für das laufende Jahr zurückzuziehen.

Während in anderen Industrien Nüchternheit vorherrscht, scheint die Finanzindustrie noch immer von einer grossen Portion Optimismus beseelt zu sein. Der Finanzplatz sei für die Krise gut gerüstet, sagte der Präsident der Bankierverei­nigung, Herbert Scheidt, vergangenen Samstag im Interview mit «Finanz und Wirtschaft». Selbst bei der von Konsumlust abhängigen Cembra erklärt CEO Robert Oudmayer, das Gesamtjahr werde ­zufriedenstellend ausfallen, sofern sich die Situation für das dritte und das vierte Quartal beruhige.