Der Franken kann sich beim Euro bedanken

Momentan läuft an der Währungsfront alles so, wie es sich die Nationalbank wünscht. Der Franken schwächt sich spürbar ab. Am Freitag kletterte der Wechselkurs des Euros auf 1.077 Fr./€, am Dienstag wurden 1.074 Fr./€ erreicht. Die Notierungen befinden sich endlich wieder in sicherem Abstand zum Niveau um 1.05 Fr./€, das einen Rückfall in Richtung Parität ­befürchten liess. Und das in den vergan­genen Monaten dazu geführt hatte, dass die SNB mehrfach am Markt interveniert und Devisen aufgekauft hat, um die Landeswährung zu schwächen resp. den Eurowechselkurs nach oben zu hieven.

