Der Geist von Colombey

Sollte am Sonntag Emmanuel Macron wiedergewählt werden, gälte ab Montag «business as usual», vielmehr «comme si de rien n’était». Würde hingegen – unwahrscheinlich, doch nicht unmöglich – Marine Le Pen Präsidentin Frankreichs, wäre nichts mehr wie vorher: im Land selbst, in der EU, in der Nato und, ganz besonders, in der Partnerschaft Frankreichs mit Deutschland.

Mit Le Pen, um das Gedankenspiel zu wagen, käme es womöglich zum Wiederaustritt Frankreichs aus den Kommandostrukturen der Nato (nachdem Nicolas Sarkozy 2009 die Sonderrolle Frankreichs in der Allianz beendet hatte), es käme vielleicht nicht gerade zum «Frexit», doch gewiss zu einer Distanzierung von der EU; nationale Souveränität rangierte vor weiterer Integration.

Womöglich würde Paris unter einer Präsidentin Le Pen den Elysée-Vertrag von 1963 über die deutsch-französische Zusammenarbeit zwar nicht förmlich aufkündigen, doch die nun bald ein Menschenleben andauernde politische Paarbeziehung Paris-Bonn bzw. Paris-Berlin erlitte eine faktische Trennung. Damit wäre ein gewiss nicht irritationsfreies, doch insgesamt erfolgreiches, wegweisendes Kapitel in der europäischen Nachkriegsgeschichte beendet.

Epochale Versöhnung

In Europa könnte sich niemand darauf freuen, der nüchtern denkt; nur ganz weit im Osten, in Eurasien, riebe sich einer die Hände. Es drohte ein «renversement des alliances»: Le Pen könnte die Absprache-Routine mit Deutschland ignorieren und, sobald in der Ukraine Friedhofsruhe herrscht, die Nähe zum Kreml suchen. Oder sie könnte auch eine Schaukelpolitik betreiben und, zur angestrebten Ausweitung nationaler Souveränität, statt auf Brüssel und/oder Berlin immer mal wieder auf die Moskowiter setzen.

Damit würde ein Werk zerstört, das Charles de Gaulle begonnen hatte. Zwar versuchte der General seinerzeit sehr wohl stets, möglichst grosse aussenpolitische Ellenbogenfreiheit zu wahren und spielte den USA gegenüber fortwährend quasi die Rolle des verbündeten Rivalen. Doch den Handschlag mit den Deutschen, die für beide Länder und für ganz Europa epochale Versöhnung infrage zu stellen, fiele ihm nicht ein.

Nun waren seinerzeit, anno 1958, Staatsmänner von Ausnahmeformat am Werk. Charles de Gaulle war soeben als Ministerpräsident an die Macht zurückgekehrt und richtete die Fünfte Republik ein, deren auf sich selbst massgeschneiderte Präsidentschaft er dann übernahm. In Bonn wiederum regierte mit Konrad Adenauer ein weitherum geachteter, vom Nazitum unbefleckter Kanzler den westdeutschen Rumpfstaat, den er zu Respektabilität zurückführte und fest im Westen verankerte. De Gaulles Geniestreich war eine Einladung an Adenauer, ihn in seinem Landsitz in Colombey les Deux Églises zu besuchen.

Interessen und Freundschaft

Adenauer, der primär auf die Schutzmacht USA setzte, war de Gaulle gegenüber zunächst eher reserviert; er hielt ihn, nicht ohne jeden Grund, für einen französischen Nationalisten, und selbstredend war de Gaulle zu Kriegszeiten ein Deutschenfresser gewesen. Doch in der eher frugal eingerichteten «Boisserie», gelegen in der kargen Bauernlandschaft der Haute-Marne, kamen sich die beiden ergrauten Häupter (der Gastgeber war damals 68, der Gast bereits 82) rasch näher, menschlich wie auch politisch. Adenauer war der einzige Staatsgast, dem je die Ehre zuteilwurde, in Colombey empfangen zu werden – und sogar dort zu übernachten. De Gaulle wusste sehr wohl, was eine gezielte Geste bewirken kann.

Obwohl es just de Gaulle gewesen war, der den Satz geprägt hatte, wonach Nationen keine Freundschaften kennen, sondern nur Interessen, entstand zwischen ihm und Adenauer tatsächlich eine Freundschaft. Diese überdauerte auch erhebliche Differenzen – so war Adenauer namentlich nicht bereit, die Beziehungen zu Washington zugunsten der durchaus erwünschten engen Verbindung mit Frankreich zu lockern. Von einer deutsch-französischen Freundschaft, zumindest Partnerschaft zu sprechen, ist seit dem Treffen von Colombey jedenfalls nicht falsch.

De Gaulle besuchte Adenauer dann auch in dessen Zuhause in Rhöndorf. Im Juli 1962 schliesslich nahmen de Gaulle und Adenauer, beide gläubige Katholiken, gemeinsam an einer Messe in der Kathedrale zu Reims teil. Bei einer Staatsvisite in Deutschland im gleichen Jahr rief de Gaulle der begeisterten Menge zu – auf Deutsch: «Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!». Selbstverständlich waren das kalkulierte diplomatische Schachzüge; der Franzose wollte die Deutschen, vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs, eng an den Westen binden und zugleich dem amerikanischen Einfluss auf Westdeutschland etwas Eigenes entgegensetzen, doch ausschliesslich kühl berechnend waren diese Avancen nicht.

Giscard-Schmidt, Kohl-Mitterrand

Von de Gaulle stammt übrigens die Sottise, er habe nur zwei wirklich grosse Staatsmänner getroffen: Kennedy – doch der sei zu jung gewesen – und Adenauer – doch der sei zu alt gewesen. Sottise erstens, weil sich de Gaulle implizit natürlich selbst als den grössten Staatsmann zumindest seiner Ära postiert, und zweitens, weil er Churchill nicht erwähnt: De Gaulle hasste es, seinem Gönner im Londoner Exil dankbar sein zu müssen.

Seither ist viel Wasser Rhein und Seine hinuntergeflossen. Es gab später, in den 1970er und frühen 1980er Jahren, das ebenfalls freundschaftlich verbundene Duo der beiden Kriegsveteranen Valéry Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt, dem an sich eher anglophilen Hanseaten. In den 1980er und 1990er Jahren wiederum kooperierten dann die auf den ersten Blick so ungleichen Staatslenker François Mitterrand und Helmut Kohl ganz gut, an den Soldatengräbern in Verdun reichten sie sich die Hand. Diese Partnerschaft bewährte sich auch in der Phase des Zusammenbruchs der Sowjetherrschaft in Mittel- und Osteuropa bzw. der deutschen Wiedervereinigung.

Dies, obwohl Mitterrand damals den Eindruck erweckte, Kohls Wiedervereinigungskurs sei zu verzögern, ganz nach dem Bonmot des Nobelpreisträgers für Literatur, François Mauriac: «J’aime tellement l’Allemagne, que je suis ravi qu’il y en ait deux». Am Ende fand man sich, die Federführung lag ohnehin in Washington bei George Bush Senior, und Kohl willigte später in die Schaffung der Einheitswährung ein.

Sollte also am Sonntagabend eine Sensation vermeldet werden, stünde ein grosses Friedenswerk auf dem Spiel. Eines, an das sich Europa so sehr gewöhnt hat, dass leichtfertiger Umgang mit diesem wichtigen Erbe droht.