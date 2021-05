Der Graben zwischen Bern und Brüssel ist zu gross

Es war nicht anders zu erwarten: Nach seinem Entscheid, das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU (InstA) zu beerdigen, wurde der Bundesrat von (fast) allen Seiten mit viel Kritik und Häme eingedeckt – er sei der Hauptschuldige am Debakel. Das trifft so jedoch nicht zu.

Gescheitert ist das aussenpolitische Vertragswerk vor allem an der Innenpolitik. Zunächst übten in erster Linie die SVP und die Gewerkschaften Kritik am Abkommen. Beide wollten vom Vertrag nichts wissen, sie schalteten sofort auf stur und verweigerten gar die Diskussion. Pikant ist dabei, dass ihre Argumentationslinien ähnlich sind: Beide zeigen letztlich einen protektionistischen Reflex.

Erst später begann die Front in der Wirtschaft zu bröckeln, gegnerische Komitees tauchten auf, und auch der Gewerbeverband ging auf Distanz. Absetzbewegungen gab es auch in den zwei anderen grossen bürgerlichen Parteien CVP und FDP – beide zeigten sich, je länger die Diskussionen dauerten, gespalten. Hinzu kamen Äusserungen eines ehemaligen Bundesrats und weiterer Persönlichkeiten, die einen Souveränitätsverlust der Schweiz befürchteten.

In dieser Situation konnte die Landesregierung fast nicht mehr anders, als die Übung abzubrechen. Hätte sie den Vertrag in dieser Form unterzeichnet und dem Parlament und dem Volk vorgelegt, wäre ein Debakel wohl historischen Ausmasses sicher gewesen.

Eher ein amüsantes, aber entlarvendes Detail ist nun, dass die SP offenbar mit dem Gedanken spielt, eine Volksinitiative für den EU-Betritt zu lancieren. Ausgerechnet sie, die zusammen mit den Gewerkschaften ganz entschieden zum Scheitern des InstA beigetragen hat. Man kann sich nicht vorstellen, dass die SP-Basis das mittragen wird. Der Vorschlag der SP-Führung ist zu scheinheilig und zu naiv.

Das jahrelange Hin und Her um das InstA zeigt ferner auch eines: So nahe sich die Schweiz und die EU in wirtschaftlicher Hinsicht sind, so weit auseinander liegen die politischen Systeme, das Staatsverständnis und die Mentalität. Die EU würde die Schweiz am liebsten als Mitgliedstaat sehen, denn sie wäre ein guter Nettozahler. Die Schweiz passt jedoch nicht in die EU. Schon nur ihr System der direkten Demokratie ist mit demjenigen der EU unvereinbar. Die Schweiz müsste davon abrücken – undenkbar und auch nicht erstrebenswert. Ein EU-Beitritt der Schweiz ist heute und auch in absehbarer Zeit kein ernsthaftes Thema.

Diese Divergenzen lassen sich an einem konkreten Beispiel aus den Verhandlungen festmachen. Ein Kernpunkt der Schweizer Position war die Ablehnung der Unionsbürgerrichtlinie. In Schweizer Lesart bezog diese sich, und mit ihr die Personenfreizügigkeit, stets und ausschliesslich auf Arbeitskräfte. Für die EU hingegen soll sie für alle Unionsbürger gelten – für die Schweiz als Nichtmitglied ein «No Go».

Die EU muss dies zur Kenntnis nehmen und die nötigen Schlüsse ziehen. Das heisst, auch sie muss einen Weg suchen, die Zusammenarbeit mit der Schweiz fortzusetzen, ohne die Schweiz voll integrieren zu wollen – hier sollte die EU über ihren eigenen Schatten springen. Eine Motivation dazu hat sie immerhin: Die Schweiz ist ein wichtiger Handelspartner.

Die Kontrahenten müssen, vielleicht nach einer sinnvollen Denkpause, auf einer neuen Basis wieder ins Gespräch kommen. Ein Neuanfang muss geprägt sein von gegenseitiger Akzeptanz der jeweils unterschiedlichen Ausgangslage und darf nicht auf eine weitere politische Integration zielen. Die Schweiz setzt da auf einen politischen Dialog mit der EU, der institutionalisiert werden soll.

Bleibt die Frage nach unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen des Bundesratsentscheids. Sie lassen sich noch nicht abschätzen, die EU hat offiziell noch nicht reagiert. Von grosser Bedeutung wird hier in erster Linie der Abschluss eines Stromabkommens sein, das die EU stets an das Zustandekommen des InstA gekoppelt hat. Für die Exportwirtschaft von grosser Bedeutung ist zudem das Abkommen über technische Handelshemmnisse. Die Wirtschaft steht wohl vor einer längeren Phase der Unsicherheit.