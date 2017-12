Der Greenback ist ein Kriegskind

Die Emotionen kochen hoch. Es ist das Jahr 1862. Der Norden befindet sich seit einem Jahr im Sezessionskrieg mit den konföderierten Südstaaten. Im Kapitol in Washington diskutieren die Abgeordneten der Nordstaaten den Vorschlag, Papiergeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu erklären. Das Revolutionäre daran: Die Banknoten sollen nicht durch Gold (Gold 1292.579 0.39%) oder Silber (Silber 16.78 0.6%) gedeckt sein.

Im Gegensatz zu Bitcoin, dessen Anhänger mit der neuen Währung Hoffnung und Ideale verbinden, entsteht das neue Papiergeld aus der Not. Die Reform wird den USA aufgezwungen. Erste Siege der Separatisten machen klar, dass der Krieg nicht schnell zu gewinnen ist. Die Haushaltslage ist kritisch. Zudem hortet die Bevölkerung Gold und Silber. Bei Staat und Banken wird so das Geld knapp. Denn die offizielle Währung ist noch der Golddollar. Daneben gibt es zwar schon Papiergeld. Doch das wird von den privaten Banken herausgegeben – und wird durch die Vermögenswerte der Geldhäuser garantiert.

Es braucht also eine neue Finanzierungsquelle. Das ungedeckte Papiergeld wird den US-Parlamentariern als dringende Massnahme angepriesen, um den Krieg zu gewinnen. Mit den Banknoten sollen der Sold der Soldaten und die Waffen bezahlt werden. Aber im Kapitol erinnert man sich an desaströse Erfahrungen. So wurde Papiergeld hundert Jahre zuvor in Frankreich nach der Einführung schnell wertlos. Der Abgeordnete Justin Smith Morrill klagt: «Wenn das eine Kriegsmassnahme ist, dann eine Massnahme, die dem Feind einen grösseren Vorteil bringt.» Die Reform werde das öffentliche Vertrauen in die Währung zerstören, Gläubigern schaden und Preise zum Steigen bringen.

Zwar hatte der Staat gleich nach Ausbruch des Konflikts schon Papiergeld gedruckt, um die immensen Kriegsausgaben zu finanzieren. Weil es im Gegensatz zu den einseitig bedruckten Noten der privaten Banken auf der Rückseite grün bedruckt war, wurden die Scheine Greenback getauft. Doch diese ersten Greenbacks waren noch kein gesetzlich verankertes Zahlungsmittel und so in der Verbreitung beschränkt. Und sie konnten jederzeit gegen Gold und Silber eingetauscht werden. Der Gesetzesvorschlag will dieses Tauschrecht für die neuen Noten streichen.

Selbst Verfechtern des neuen Greenbacks ist ihr Ansinnen nicht geheuer. William P. Fessenden, Senator für Maine, sagt über die Abwendung vom Gold: «Wir müssen dem Land versichern, dass es nur ein temporäres Instrument ist.» Thaddeus Stevens, Mitglied im Repräsentantenhaus für Pennsylvania, stimmt nur mit Bauchgrimmen zu: «Es ist niemals wünschenswert, von dem Zahlungsmittel abzuweichen, das im Konsens aller zivilisierten Völker das Wertmass darstellt.»

Wie wenig der Senat dem neuen Papiergeld traut, zeigt sich am Zugeständnis für Gläubiger von Staatsanleihen: Sie erhalten ihre Zinsen weiterhin in Gold, nicht in Greenback. Das Repräsentantenhaus lehnt das erst ab, zu anstössig erscheint, dass die Banker in Gold, aber die Soldaten in Papier entschädigt werden. Am Ende entscheidet die finanzielle Vernunft: Nur dank der Goldzinsen kann der Staat Anleihen zu einem bezahlbaren Coupon platzieren.

Zuerst erlaubt der Kongress dem Finanzminister nur, 150 Mio. $ Greenback zu drucken. Doch das reicht bald nicht mehr aus. Die Regierung muss immer mehr davon ausgeben, um den Krieg zu finanzieren. Bis zur Niederlage der Südstaaten sind es 1,6 Mrd. $. Zu heutigen Preisen wären das knapp 50 Mrd. $ – bei damals 19 Mio. Einwohnern in den Nordstaaten.

Je nach Lage an der Kriegsfront steigt und fällt der Wert des Greenbacks gegenüber Gold. Denn die Anleger sind sich sicher: Verliert der Norden, werden die grünen Noten nie gegen Gold eingetauscht und sind nichts mehr wert. Als im Juli 1864 der Südstaatengeneral Jubal Early gefährlich nahe an Washington herankommt, fällt der Wert des Greenbacks zeitweise auf ein Drittel des Golddollars.

Mit dem Sieg über die Südstaaten im Jahr 1865 kommt das Vertrauen in den Greenback zurück. Ganz anders sieht es bei den Konföderierten aus. Dort werden Greybacks, ebenfalls neues Papiergeld, im Übermass ausgegeben. Weil Steuereinnahmen fehlen, müssen die Südstaaten stärker auf die Druckerpresse setzen. Daher kommt es zu Hyperinflation. Schon vor der endgültigen Niederlage im Jahr 1865 sind die Preise um 4000% explodiert.

Der Greenback behielt seinen Wert. Allerdings wird das Recht, Greenbacks gegen Gold einzutauschen, erst vierzehn Jahre nach Kriegsende eingeführt. Die Rückkehr zum Goldstandard ist umstritten. Nach der Finanzkrise von 1873 folgt eine weltweite Depression, eine Soft-Money-Bewegung entsteht. Eine eigene Partei wird gegründet, die die Vorzüge der Papierwährung propagiert. Die Greenback-Partei will die Krise mit einer lockeren Geldpolitik – dem Drucken von ungedeckten Banknoten – bekämpfen.

Doch dazu kommt es nicht, die Republikaner gewinnen die Wahl. Die USA sollten noch hundert Jahre brauchen, bevor sie sich dauerhaft vom Goldstandard abwenden. Seit 1971 ist der heutige Greenback wieder reines Papiergeld, das nur auf dem Vertrauen in den Staat basiert.