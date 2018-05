Der Grill ruft

Das aussergewöhnlich warme April-Wetter dürfte manchen Hobby-Grillchef dazu veranlasst haben, seinen Grill im Garten schon einmal tüchtig einzuheizen und die ersten Steaks darauf zu legen. Allen vegetarischen und veganen Mahnungen zum Trotz lieben die Schweizer nach wie vor ihr Kotelett oder ihre Wurst. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande insgesamt 427 067 Tonnen Fleisch verzehrt. Im Vergleich zu 1990 entspricht dies einer Zunahme von 4,1%. Diese ist allerdings in erster Linie dem Bevölkerungswachstum um rund ein Viertel geschuldet. Pro Kopf gerechnet erreichte der Konsum 2017 ziemlich exakt 50 kg. In Relation zu 1990 ergibt sich eine Abnahme um 16,1%. Der grösste Rückgang war beim Kalbfleisch zu registrieren – der Pro-Kopf-Konsum sank 40% auf noch 2,6 kg. Massiv rückläufig war auch der Konsum von Schweinefleisch, der von 30,4 auf noch 22,2 kg abnahm (–27,2%). Dafür erfreut sich das Geflügelfleisch wachsender Beliebtheit. Der Konsum pro Kopf stieg gut die Hälfte auf 11,8 kg. Mit diesem Verbrauch kann die Inlandproduktion nicht mithalten. Rund ein Fünftel des gesamten Fleischkonsums stammte 2017 aus dem Ausland. Nicht enthalten ist der Konsum von Fisch und Krustentieren. Er stieg seit 1990 von 7,2 auf 8,6 kg pro Kopf, entsprechend einem Plus von 20%. Fachgerecht zubereitet vermögen See- und Meeresgetier jede Grillparty zu bereichern – guten Appetit.