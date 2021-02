Der «grosse Gatsby» in der Schweiz

F. Scott Fitzgeralds berühmter Roman «The Great Gatsby» stand schon für vieles Pate. Die Geschichte, erstmals erschienen 1925, spielt in den Roaring Twenties des vergangenen Jahrhunderts und hat das Streben nach Glück, Erfolg und Reichtum in der hedonistisch geprägten Nachkriegszeit der amerikanischen Upperclass zum Inhalt. Es geht also neben vielen anderen Aspekten auch um den grossen American Dream: die USA als Land der unendlichen Möglich­keiten, wo jeder, unabhängig von ererbtem Reichtum und sozialem Status, durch harte Arbeit die soziale ­Leiter emporklettern kann.

Zum Autor Christoph A. Schaltegger ist Professor für politische ­Ökonomie an der Universität Luzern. Infobox öffnen

Der stilbildende Gesellschafts­roman stand auch dem kürzlich verstorbenen Princeton-Ökonomen Alan B. Krueger Pate, als er das Konzept der Great-Gatsby-Kurve in die Debatte einbrachte. Unter Präsident ­Barack Obama einflussreicher Leiter des Council of Economic Advisers im Weissen Haus, wollte er damit auf den Zusammenhang zwischen der Ungleichheit in einer Gesellschaft und deren Durchlässigkeit mit Blick auf die Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs aufmerksam machen. Worum geht es genau, und wie steht es in der Schweiz mit der Great-Gatsby-Kurve?

Bei sozialer Ungleichheit stellt sich die Frage nach der Ergebnisgerechtigkeit, während die soziale Mobilität das Ausmass der Chancengerechtigkeit erfasst. Das heisst, beim Ersten wird die Verteilung von Einkommen, Vermögen oder anderer Statusindikatoren in einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet. Beim Zweiten geht es um die Frage, wie stark Erfolg und Status über die Generationen vererbt werden. Je nach Interesse kann man sich dabei auf die Gleichverteilung, die gesellschaftliche Spitze, das Prekariat, den Mittelstand oder die Beziehung dieser Gruppen zueinander konzentrieren.

Markteinkommen egalitär verteilt

Wer solche Indikatoren für die Schweiz konsultiert und sie mit anderen Ländern vergleicht, erhält ungefähr folgenden Eindruck: Die Schweiz hat eine sehr egalitäre Verteilung der Markteinkommen, verteilt danach über den Staatshaushalt unterdurchschnittlich die Einkommen um und ist bei den verfügbaren Einkommen immer noch gleichverteilter als der Durchschnitt der OECD. Wer gängige Armutsquoten betrachtet, kommt auch hier zu einem ähnlichen Befund: Armut scheint in der Schweiz relativ und absolut ein vergleichsweise geringeres gesellschaftliches Problem als in anderen Ländern. Betrachtet man die Entwicklung der Spitzeneinkommen in der Schweiz, so bestätigt sich das gesagte: Das oberste Perzentil nimmt seit dem Zweiten Weltkrieg immer etwa 10% aller erwirtschafteten Einkommen ein – mit einer Delle in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit etwa 9%. Auch von einer Entsolidarisierung der Reichen kann keine Rede sein: Es werden Steuern in einem Umfang geleistet, der zu einer Stauchung der Spitzeneinkommen um jeweils etwa zwei Prozentpunkte führt. Berücksichtigt man die AHV, steigt der Umverteilungseffekt an der Spitze nochmals markant. Betrachtet man die Mittelschicht, werden insbesondere Fragen der Polarisierung untersucht: Wie stark sondern sich Ober- und Unterschicht von der Mitte ab? Auch hier deuten die gängigen Indikatoren nicht auf sozialen Sprengstoff hin.

Was ist das Fazit daraus? Wer der Meinung ist, man müsse Ungleichheit verringern, um soziale Mobilität zu erhöhen, der wird in der Schweiz basierend auf den verfügbaren Indikatoren besonders günstige Voraussetzungen für den sozialen Aufstieg breiter Bevölkerungsschichten erwarten.

Mit Untersuchungen zur sozialen Mobilität wird das Ausmass der Chancengerechtigkeit betrachtet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein Kind, ein Universitätsstudium zu absolvieren? Ist diese Wahrscheinlichkeit höher für den Sohn eines Professors als für den Sohn eines Metzgers? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Tochter einer Millionärin ebenfalls am oberen Ende der Einkommensverteilung verortet? Solche Fragen zielen auf die intergenerationelle soziale Mobilität ab. Sie drückt aus, inwiefern der soziale Status der Kinder von dem ihrer Eltern abhängt. Sie prüft also, inwiefern die Redewendung «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» ihre Berechtigung hat.

Der Forschungsstand zur sozialen Mobilität in der Schweiz ist bisher noch sehr lückenhaft. Einige Studien schätzen für die Schweiz eine durchschnittliche Einkommenselastizität von 0,455. Das bedeutet, der Status der aktuellen Generation ist zu knapp 50% vom Status der Vorgängergeneration vererbt. Miles Corak von der Universität Ottawa hat diesen Wert für seine Great-­Gatsby-Kurve verwendet. Damit liegt die Schweiz deutlich über der geschätzten Regressionsgeraden. Das heisst, dass in der Schweiz – obwohl die Einkommensungleichheit nicht allzu stark ausgeprägt ist – die intergenerationelle Persistenz relativ hoch scheint. Eine neue vorläufige Schätzung von St. Galler Forschern misst demgegenüber einen deutlich niedrigeren Koeffizienten von nur 0,153 für die Einkommensmobilität. Damit wäre die Schweiz gesellschaftlich sogar noch durchlässiger als die skandinavischen Länder.

Soziologische Analysen meinen, dass die Schweiz generell eine eher undurchlässige Gesellschaft sei und dass sich die soziale Mobilität auch im Verlaufe des 20. Jahrhunderts nicht verbessert habe. Sie sehen dies unter ­anderem darin begründet, dass im Schweizer Bildungssystem eine sehr frühe Selektion stattfinde. Gemäss ihren Untersuchungen vermochte auch der allgemeine Ausbau des Bildungssystems nicht zu einer wesentlichen Verringerung der Chancenungleichheit zu führen.

Soziale Mobilität sollte allerdings nicht nur die aktuellen beiden Generationen miteinander vergleichen. Soziale Veränderungen wie die Durchlässigkeit sollten mit einem langen Horizont beurteilt werden. Zusammen mit Melanie Häner untersuche ich die langfristige intergenerationelle soziale Mobilität in der Schweiz am Beispiel der Universität Basel. Wir messen in erster Linie die Bildungsmobilität, überprüfen unsere Resultate jedoch auch mit anderen Datenquellen, wie etwa Erbschaftssteuerregistern und Zunftmeisterregistern. Dabei verfolgen wir fünfzehn Generationen.

Aufstiegschancen wirken intakt

Dieser Verlauf zeigt, dass die heutige Mobilität in etwa im langfristigen Mittel liegt. Vor allem Kriegsgenerationen sind immobile Gesellschaften, namentlich während des Dreissigjährigen Krieges, des Franzoseneinfalls und der Weltkriege. Interessant ist auch, dass bereits bei den Urenkeln kein Einfluss der familiären Bande mehr zu erkennen ist. Das ist bemerkenswert und deutet auf intakte Aufstiegschancen hin.

Im Ergebnis bleiben für die Analyse der sozialen Mobilität in der Schweiz noch Forschungslücken. Ob die Schweiz im internationalen Vergleich eher zu den Ländern der Möglichkeiten oder eher zu den undurchlässigen Gesellschaften zählt, muss bisweilen offenbleiben. Es ist also unklar, ob «Great Gatsby» in der Schweiz tatsächlich zu Hause ist. Unbestritten bleibt allerdings, dass die soziale Mobilität ein wichtiges Element in liberalen und meritokratisch geprägten Gesellschaften ist.

Besonders in den USA wurde dem Zusammenhang zwischen Ungleichheit und sozialer Mobilität grosse Beachtung geschenkt, weil dort seit den Achtzigerjahren ein Anstieg der Einkommensungleichheit zu beobachten ist und somit die Befürchtung gross ist, dies könnte mit einer verschlechterten Chancengerechtigkeit und damit mit einer Entzauberung des amerikanischen Traums einhergehen. Die berühmte Great-Gatsby-Kurve wurde in der Literatur allerdings öfters kritisiert, weil diese beiden Kenngrössen lediglich korrelieren und keinen Ursache-Wirkung-Zusammenhang aufzeigen.