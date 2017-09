Der grosse Graben

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, ungeachtet der geopolitischen Gefahren. Der amerikanische Leitindex S&P 500 markierte Anfang Woche ein Allzeithoch und steht bald viermal höher als zur Zeit des Finanzkrisentiefs im März 2009. Derweil schwelen politische Brandherde, nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch im Südchinesischen Meer, in Nahost und anderswo. Die Weltlage ist unsicherer geworden.

Doch am Aktienmarkt lautet das Credo Risk-on, der Schalter steht auf Risikofreude. Die Finanzmärkte setzen sich über das drohende Unheil hinweg. Ein Krieg wirft Volkswirtschaften aus der Bahn, selbst wenn die Konjunktur den Rückstand später aufholen kann, was bei schweren Konflikten meist nicht der Fall ist.

Anleger machen sich Sorgen, doch an der Börse ist das nicht sichtbar. Auf dem Sorgenbarometer von institutionellen Investoren in der Schweiz steht die Geopolitik zuoberst, und zwar erstmals seit Lancierung der Umfrage im Jahr 2013, wie Allianz (ALV 183.4 -0.3%) Global Investors am Freitag bekannt gab. Weltweit erachten Fondsmanager den Konflikt mit Nordkorea als das mit Abstand grösste Extremrisiko, zeigt die am Dienstag publizierte monatliche Umfrage von Bank of America (BAC 23.95 2.53%) ML.

Das Gegenteil suggeriert das Barometer für Unsicherheit am Aktienmarkt. Dort ist die erwartete Volatilität gering, Anleger rechnen bloss mit kleinen Kursschwankungen. Aber die Volatilität, auch die erwartete, taugt nicht für Prognosen. Sie schiesst erst in die Höhe, wenn sich ein Problem manifestiert. Die niedrige Volatilität zeigt hingegen, dass sich nur wenige Anleger absichern – Put-Optionen auf den S&P 500 sind günstig zu haben.

Auf der einen Seite das sorglose Verhalten der Investoren, auf der anderen ihr Unbehagen und die reale Gefahr eskalierender Krisen. Da tut sich ein grosser Graben auf.