Der Handelsstreit setzt China zu

Bewirkt einen geringeren Aussenwert der Währung, was Exporte vergünstigt und Importe verteuert.

Fremdmittelaufnahme am Kapitalmarkt. Anleihen können fix oder variabel verzinst werden. Die als Wertpapier ausgestalteten und somit handelbaren Bruchteile einer Anleihe werden Obligationen oder Bonds genannt.

Association of Southeast Asian Nations. Internationale Organisation südostasiatischer Staaten, die allerdings weit weniger integriert ist und deren Führungsorgane weit geringere Kompetenzen besitzen als die EU. Mitglieder sind: Brunei, Burma, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

Grossbanken

In der Schweiz UBS und Credit Suisse. Sie sind mit einem Anteil von 50% an der Bilanzsumme und 75% an der Börsenkapitalisierung aller Schweizer Bankaktien die bedeutendste Bankengruppe. Auch international gehören sie zu den grössten Banken.

Alle Artikel zu diesem Fachbegriff