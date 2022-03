Der heikle Stopp russischer Energieimporte

Politiker in den USA und der EU diskutieren seit Tagen, ob der Westen die Sanktionen gegen Russland verschärften sollte. Denn bislang waren die Transaktionen für Energierohstoffe davon noch ausgenommen. Mit jedem Tag der Kämpfe in der Ukraine wächst der Druck, doch die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks können sich bisher nicht einigen.

US-Präsident Joe Biden kündigte am Dienstag einseitige Schritte der Vereinigten Staaten zum Boykott von russischem Öl und Gas an, auch ohne die EU. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Vertreter seiner Regierungskoalition in Berlin sehen kurzfristig dagegen keine Möglichkeit, auf Energieeinfuhren aus Russland zu verzichten.