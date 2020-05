Der in die Jahre gekommene Kreditzyklus infiziert sich

Schon bevor das Coronavirus die Weltwirtschaft zum Absturz gebracht hat, warnten Experten davor, wie anfällig der Markt für Unternehmensanleihen in dieser späten Phase des Konjunkturzyklus geworden sei. Der Verschuldungsgrad der Unternehmen ist seit der Finanzkrise erneut gestiegen, und die Risikokompensation für die Anleger ist teilweise ungenügend. Mit Verzögerung ist nun ein Anstieg der Unternehmen zu beobachten, die Zahlungsunfähigkeit anmelden müssen.

Bei rekordtiefen Marktzinsen drängten in den vergangenen Jahren zunehmend Unternehmen tieferer Bonitätsklassen in den Markt. Selbst innerhalb der Ratingklasse Investment Grade (IG) legte der Anteil an Anleihen der niedrigsten Güteklasse BBB überproportional zu. Heutzutage macht das BBB-Segment in den USA und Europa etwa die Hälfte des IG-Markts aus. Als die Pandemie in der westlichen Welt so richtig Fuss fasste, befanden sich weltweit so viele Unternehmen in der Ratingklasse «B» und darunter und somit im hochspekulativen Bereich wie nie zuvor.