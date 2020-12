Der IPO-Markt feiert Party, aber ohne die SIX

Das Virus ist noch immer unter uns, die Konjunktur lahmt: Den Aktienmärkten ist das gleichgültig; und dem Markt für Börsengänge – IPO (Initial Public Offering) ebenfalls. Exemplarisch ist der jüngste Börsengang des Zimmervermittlers AirBnB. Seit dem Börsenstart am Donnerstag haben die Aktien 113% zugelegt, die Marktkapitalisierung ist innerhalb von wenigen Stunden auf 86 Mrd. $ geklettert. Das ist mehr, als UBS und CS zusammen an der Börse wert sind. Auch der Food-Lieferant Doordash hatte diese Woche in New York einen fulminanten Börsenstart und gewann seither 82%. Gleich viel schafften auch die Aktien des polnischen Online-Marktplatzes Allegro.eu. Diese Papiere sind aber schon seit dem 12. Oktober, notabene in Warschau, kotiert. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an