Der IWF braucht gründliche Reformen

Wird nun tatsächlich Kristalina Georgiewa die Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF) übernehmen oder nicht – die EU hat die aus Bulgarien stammende Weltbank-Geschäftsführerin für die Nachfolge von Christine Lagarde nominiert –, eines ist klar: Es warten enorme Herausforderungen. Ja, der IWF ist heute zwar besser aufgestellt als 2011, als Lagarde das Amt antrat. Die ethischen Bedenken, die die Amtszeit von Dominique Strauss-Kahn überschattet hatten, wurden ausgeräumt. Der IWF hat sich ein neues Image erarbeitet: mehr Anteilnahme, mehr Eingehen auf Anliegen der Öffentlichkeit, mehr Beachtung für Gender-Themen.

Doch die Aufgabenliste ist lang. Und die weltweiten Risiken wachsen – die Zeit drängt.

Zum Autor Barry Eichengreen ist Professor für Ökonomie und Politikwissenschaften an der University of California, Berkeley.

Da ist einmal das Legitimationsdefizit des IWF selbst. Die Wurzel des Problems ist die traditionelle Übereinkunft, dass Europa den Chef des IWF stellt und im Gegenzug den Kandidaten der USA für die Leitung der Weltbank unterstützt. Seit der Asienkrise 1997/1998 ist der IWF für die asiatischen Länder mit einem Stigma behaftet: Er vollstrecke nur die Wünsche der westlichen Industriestaaten, kritisiert Asien, zulasten der übrigen Mitglieder. Der Vorwurf mag haltlos sein – Griechenland weiss zu berichten, dass es für die Gunst des IWF nicht genügt, ein westliches Land zu sein. Doch dass Europa und die USA in der Leitung von IWF und Weltbank stets das letzte Wort haben, ist dem Vertrauen in die Bretton-Woods-Institutionen nicht gerade förderlich.

Chinas Quoten und Stimmrechte erhöhen

Die erste Aufgabe für die neue Leitung des IWF muss deshalb sein, einen transparenten, leistungsbasierten Prozess für die Nachfolgerfindung zu etablieren. Auf der Agenda des Gouverneursrats sollte diese Reform Priorität geniessen. Und es wäre ein weiser Zug von Kristalina Georgiewa, es zur Vorbedingung für ihre Amtsübernahme zu machen, dass die europäischen Regierungen sich verpflichten, den Prozess zu respektieren.

Für die Legitimität des IWF unabdingbar ist zudem eine Erhöhung der Quoten und der Stimmrechte Chinas und anderer Schwellenländer. Im Rahmen der letzten Reform, 2010, hatte man sich geeinigt, Chinas Quote zu verdoppeln. Umgesetzt wurde dies jedoch erst 2015, wegen Verzögerungen durch die USA. Chinas Wachstum mag sich verlangsamt haben, doch es überflügelt dasjenige in den entwickelten Ländern nach wie vor. Das Ungleichgewicht besteht also fort, hat sich, wenn überhaupt, gar verstärkt.

An ihrem Treffen in Buenos Aires letztes Jahr haben sich die G-20 geeinigt, bis zur Jahrestagung von Weltbank und IWF – sie findet kommenden Oktober statt – eine neue Quotenvereinbarung zu treffen. Die Uhr tickt.

Vorsicht mit fiskalischer Konsolidierung

Auch was die Gestaltung von Hilfsprogrammen für krisengebeutelte Länder betrifft, hat der IWF einige Baustellen. Aus der Griechenlandkrise hat man drei Lehren gezogen. Erstens: Austerität ist kontraproduktiv, in Sachen fiskalischer Konsolidierung gilt es vorsichtig vorzugehen. Zweitens: Die Programme des IWF sind nur dann nachhaltig, wenn sie die Armen schützen. Budgetkürzungen, die die wehrlosesten Bevölkerungsschichten am meisten treffen, nähren Unterstützung für Populismus und drohen eine politische Reaktion hervorzurufen. Und drittens, damit zusammenhängend, sollten Problemschulden restrukturiert statt auf dem Rücken der Armen zurückgezahlt werden.

Doch trotz aller entsprechenden Rhetorik greift der IWF in Verhandlungen mit Krisenländern nach wie vor auf die verstaubten Ansätze zurück. Das Programm des Fonds für Argentinien lief schon vor den Vorwahlen schief. Die angeordneten Budgetkürzungen, darunter ein Abbau der Subventionen auf Treibstoffe, haben entscheidend zum schlechten Abschneiden von Präsident Mauricio Macri in den Vorwahlen beigetragen. Ein Reprofiling der Schulden mit einer Verlängerung der Laufzeiten ist so gut wie sicher. Mit dem Hinauszögern der unvermeidlichen Schuldenrestrukturierung hat der IWF, einmal mehr, den falschen Weg eingeschlagen.

In Ecuador wiederum verlangt der Fonds die Konsolidierung des Haushalts im Umfang von 5% des Bruttoinlandprodukts ab diesem Jahr und unterstellt gleichzeitig die Rückkehr zu Wachstum schon 2020. Für eine dollarbestimmte Volkswirtschaft, die nicht in der Lage ist, die wegbrechende Binnennachfrage via Abwertung des Wechselkurses durch externe Nachfrage zu ersetzen, ist das eine komplett unrealistische Prognose. Mahlzeiten für Schulkinder mussten gestrichen werden, als Ausgleich für den Wegfall der Benzinsubventionen und andere Unterstützungsleistungen für die Armen sind gerade einmal 0,4% des BIP vorgesehen. Derweil nähert sich die Staatsverschuldung 50% des BIP. Und doch ist von einer Schuldenrestrukturierung nicht die Rede.

Welthandel und Klimawandel

Albert Einstein soll gesagt haben, die Definition von Wahnsinn sei, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die zweite Aufgabe für die neue IWF-Leitung muss in diesem Sinne deshalb sein, die Programme des Fonds auf einen Kurs der Vernunft zurückzuführen.

Drittens sollte der IWF nachdrücklicher vor den Risiken warnen, die entstehen, wenn sich die Weltwirtschaft immer mehr in Handels- und Währungskriege verstrickt. Destruktive Handels- und Währungskonflikte zu verhindern, war der Hauptgedanke bei der Gründung des Fonds 1944. Dies ist geradezu ein Kernpunkt seines Mandats.

Auch was die Gefahren des Klimawandels angeht, muss der IWF mehr tun, als nur brave, politisch korrekte Blogbeiträge zu veröffentlichen. Der Anstieg des Meeresspiegels ist für einige seiner verwundbarsten Mitglieder eine existenzielle Bedrohung. Der Klimawandel macht ökonomische Entwicklungen unberechenbarer und bedroht so die Stabilität des globalen Finanzsystems – deren Wahrung ja ein weiteres Schlüsselmandat des Fonds ist.

Donald Trumps Schatten

Was den Klimawandel angeht, sprechen sich die nationalen Notenbanken schon einiges dezidierter aus. Eine Klimarisikobeurteilung hat der IWF noch nicht zum regulären Element seiner Artikel-IV-Konsultationen gemacht. Ebenso wenig schliesst er Investitionen in Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels von den Haushaltskürzungen aus, die er Krisenländern verordnet.

Warum der IWF in dieser Thematik so zögerlich vorgeht, lässt sich mit zwei Worten erklären: Donald Trump. Bislang gestaltet sich die Beziehung zwischen dem Fonds und der Trump-Regierung ganz gut: Mangels geeigneten Personals und Kapazitäten für ein fortgesetztes eigenes Engagement ist die US-Regierung nicht unglücklich, das Management der Probleme in Argentinien, Ecuador und Pakistan an den Fonds zu delegieren. Doch sollten die Verantwortlichen des IWF es wagen, Kritik an Trump zu äussern – wegen seines destruktiven Handelskriegs, des ungerechtfertigten Vorwurfs der Währungsmanipulation an China, seiner Abkehr vom Pariser Klimaabkommen –, dürfte ein regelrechter Twitter-Sturm über sie hereinbrechen.

Dieser Punkt ist umso delikater, als die Mittel des IWF knapp zu werden drohen. Ein Drittel seiner Geldmittel stammt aus bilateralen Vereinbarungen mit einer Gruppe von Mitgliedländern. Sie laufen Ende 2020 aus, und es ist keinesfalls sicher, dass die USA ihren Beitrag erneuern. Ebenso erlischt der Beitrag der USA in Höhe von 39 Mrd. $ zu den NKV, den «Neuen Kreditvereinbarungen» (New Arrangements to Borrow, NAB), nach 2022, falls der Kongress nichts anderes beschliesst. Sollten die NKV fehlschlagen, fehlen dem IWF weitere 20% seiner Ressourcen.

Alternative Finanzierungsquellen erschliessen

Der Fonds könnte seinen Kurs also beibehalten, offene Kritik an Trumps Politik weiterhin vermeiden und hoffen, dass die USA ihre finanziellen Zusagen erneuern. Das gäbe ihm die Feuerkraft für den Umgang mit den Krisen in zahlreichen Ländern in der nächsten Rezession – allerdings auf Kosten seiner Glaubwürdigkeit unter seinen Mitgliedern.

Oder aber der IWF benennt Donald Trumps Politik als das, was sie ist – eine Bedrohung für den globalen Wohlstand und die Stabilität –, und hofft, dass der nächste Präsident der USA ihm wieder die Finanzierung gewährt, die Trump ihm entzieht. Intellektuell lässt sich dieser Ansatz vertreten. Er stärkt die Legitimität des Fonds bei den Mitgliedstaaten. Aber er droht die Institution in der nächsten Krise gefährlich finanzschwach dastehen zu lassen.

Doch vielleicht gibt es ja alternative Finanzierungsquellen, von China über Japan bis zur Europäischen Union. Ein Internationaler Währungsfonds, der begreift, dass seine Legitimation mit der Glaubwürdigkeit seiner Politik steht und fällt, sollte schleunigst beginnen, diese Möglichkeiten zu erkunden.