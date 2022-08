Der Jimmy-Carter-Moment

Am 18. April 1977 forderte Jimmy Carter seine Landsleute auf, die Thermostaten runterzudrehen und sich warm anzuziehen. Damals war der amerikanische Präsident gerade knapp drei Monate im Amt. In seinem am Fernsehen übertragenen «Fireside Chat» appellierte er ans Publikum, die Haustemperatur auf 65 Grad Fahrenheit tagsüber und 55 Grad nachts zu senken – in Celsius 18 bzw. 13 Grad.Um diese kühle Botschaft zu unter­malen, hatte sich Carter, ganz Mann des Volkes, eine beige Strickjacke angezogen: Schliesslich hatte er das Weisse Haus seinen Vorgaben gemäss abkühlen lassen; auf sein Geheiss wurde zudem auf dem Dach eine solare Warmwasseranlage montiert.Die USA und die westliche Welt überhaupt litten damals unter den Folgen des Ölschocks. Nach dem Yom-Kippur-Krieg im Oktober 1973 zwischen Ägypten und Israel hatten die Opec-Staaten ihre Förderung gedrosselt und ein Embargo verhängt. Manche Tankstelle in Amerika, und nicht nur dort, erhielt keinen Benzin­nachschub. Carter fasste mehrere Behörden zu einem neuen Energieministerium zusammen, das im August 1977 die Arbeit aufnahm. Er hatte jedoch grosse Mühe, seine energiepolitischen Vorlagen durch den Kongress zu bringen.

Schon Carters Vorvorgänger Richard Nixon hatte 1973 eine faktische Rationierung durchgesetzt, indem er die Höchstgeschwindigkeit auf 55 Meilen pro Stunde senkte (88 km/h). Das war nicht populär, so wenig wie später Carters Energiesparpolitik. Nach nur einer Amtszeit musste der bemühte, doch vor allem im Umgang mit den Machtzirkeln in Washington, D.C., ungeschickte Demokrat nach Georgia zurückkehren (wo er noch heute lebt, mit bald 98 Jahren). Der Republikaner Ronald Reagan setzte dann auf die Produktionsseite: mehr Ölbohrungen, mehr Kohle, mehr Nuklear; später kam das Fracking von Ölsand hinzu.

In der Schweiz übrigens galt ab dem 25. November 1973 an drei Sonntagen ein Autofahrverbot; die Bilder von Spaziergängern auf leeren Autobahnen sind legendär. Auch diejenigen der amerikanischen Folk-Sängerin Joan Baez: Sie legte an jenem 25. November in Montreux den Weg von ihrem Hotel zum Konzertsaal hoch zu Ross zurück.

Die Schweiz hatte bereits Erfahrung mit solchen Massnahmen: 1956, im Gefolge der Suezkrise und des Volks­aufstands in Ungarn, verfügte die Landesregierung vier autofreie Sonntage – weil keine ausreichenden Erdölvorräte vorhanden waren, wollte Bern einem Versorgungsengpass vorbeugen.

Heute hat die Schweizer Politik ihren Jimmy-Carter-Moment. Bundesrat Guy Parmelin fordert alle auf, «bereits jetzt Strom und Gas zu sparen. Jede Kilowattstunde zählt», und, wenngleich im milden Spätsommer nicht mit Sweater angetan: «Wenn wir im Winter alle einen Pullover mehr anziehen, können grosse Mengen eingespart werden, ohne dass das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben beeinträchtigt wird.» Die frühere Energie­ministerin Doris Leuthard schreibt: «Lasst uns unsere Heizungen zwei Grad tiefer stellen und einen Pullover anziehen.» Was all die Pulli-Parolen helfen werden? Man weiss es nicht, so wenig wie der Erfolg von Jimmy Carters Zureden bekannt ist.

Das Gasproblem ist bedingt durch den russischen Feldzug in der Ukraine, das Stromproblem dagegen ist hausgemacht, wie wohl niemand besser weiss als Leuthard selbst. Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission und früher Berner Ständerat, rät ­sogar dazu, «genügend Kerzen im Haus zu haben. Und wer einen Holzofen hat, sollte sich mit genügend Brennholz ein­decken» – sind wir schon im Krieg? Origineller war seinerzeit Adolf Ogi, als er 1988 vorführte, wie Eier energieeffizient gekocht werden. Damals wirkte Tschernobyl nach, später war es Fukushima.

Wenn die Politik zum Masshalten aufruft, muss das zwar nicht unbedingt sachlich falsch und eine Zumutung sein, doch es verrät vor allem Hilflosigkeit – und ein leichtes Frösteln vor der Zukunft.