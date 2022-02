Der Kassenschrank der Notenbank

Wohin bloss mit dem vielen Geld? Geschaffen haben es die Notenbanken zuerst in der Not, auf gut Glück, zum massenhaften Kauf von Anleihen. Die wollen sie jetzt loswerden, ohne Not, aber erneut aufs Geratewohl. Das ist gefährlich. Es ist ungewiss, was geschieht, wenn die Zentralbanken Anleihen verkaufen und Geld verschwinden lassen.

Die Geldpolitik ist auch die Hauptsorge der Anleger. «Hawkish Central Banks» ist auf Rang eins der grössten Risiken: harsche Notenbanken, die zu stark bremsen. Das zeigt die monatliche Fondsmanagerumfrage von Bank of America Merrill Lynch. Auf Rang zwei steht das Gegenteil, «Inflation», wenn Notenbanken zu wenig bremsen. Geldpolitik als Gratwanderung.

Endlich aufzuhören, frisches Geld zu drucken, ist das eine. Aber Bank­noten zu schreddern und zugleich den Leitzins zu erhöhen, ist riskant. Wirkt die mysteriöse Mixtur zu stark, müssen die Währungshüter zurückkrebsen, wie schon 2019, und bleiben erst recht auf dem Anleihenberg sitzen. Ihn sollten sie abbauen, und dafür braucht es einen neuen Startpunkt.

In der Not, im Herbst 2008 in der Finanzkrise, rätselte die US-Notenbank, wie ein grosser Anleihenkauf auf langfristige Zinsen, Arbeitslosigkeit und Inflation wirken könnte. «Wir hatten keine Erfahrung, wir rangen um Massnahmen», sagte Charles Plosser im Rückblick 2016 als Gast der Schweizerischen Nationalbank in Zürich. Er war von 2006 bis 2015 Präsident der Distriktnotenbank Philadelphia.

Das grösste Risiko liegt beim Fed

Jetzt will das Fed umgekehrt Anleihen abbauen sowie Geld zurücknehmen und verschwinden lassen. «Ehrlich gesagt weiss niemand mit Sicherheit, was passieren wird», sagt Mohamed El-Erian, ökonomischer Chefberater der Allianz-Gruppe, im FuW-Interview von Anfang Februar. Das grösste Risiko sei ein Fehler des Fed.

Dieses Risiko bestätigt Stefan Gerlach, Chefökonom der EFG-Bank in Zürich und früher Vizepräsident von ­Irlands Notenbank, im FuW-Interview vom November. Gefahr für die Märkte drohe, wenn die Zentralbanken keine Anleihen mehr kauften – auch nicht, um auslaufende Papiere zu ersetzen, womit die Notenbankbilanz nicht mehr gleich gross bleibe, sondern schrumpfe.

Das Fed konstatiert, es gebe «weniger Unsicherheit über die Auswirkungen von Leitzinsänderungen auf die Wirtschaft als über die Auswirkungen von Änderungen in der Bilanz». Das steht im Sitzungsprotokoll vom Januar, wo die Notenbank den Bilanzabbau ankündigt.

Dieser macht die Finanzmärkte nervös, aus Erfahrung. Im Oktober 2017 begann das Fed, seine Bilanz zu verkleinern, neben einer Reihe von Leitzinserhöhungen. 2018 verloren mehr als 90% von siebzig betrachteten ­Anlageklassen an Wert, zeigt eine Analyse der Deutschen Bank vom Januar. Das ist Rekord seit Messbeginn 1901.

Fallende Kurse sind bei restriktiver Geldpolitik nicht verwunderlich, und die Zinsen sollten steigen. Doch die Rendite zehnjähriger Treasury Notes sank von Oktober 2017 bis August 2019 von 2,3 auf 1,7%. Dann krebste das Fed zurück und stoppte den Bilanzabbau.

Weshalb die verkehrte Zinsbewegung? Auf den ersten Blick ist der Ablauf einfach. In der Krise geben die Notenbanken doppelten Schub. Sie drucken Geld und erhöhen so die Liquidität im Finanzsystem, das beugt einem Engpass vor. Mit dem Geld kaufen sie langfristige Anleihen, das stützt den Kurs und drückt den Marktzins. Damit können Schuldner – Unternehmen, Haushalte, Staaten – auslaufende Kredite und Anleihen günstig refinanzieren, Konkurse werden verhindert.

Der doppelte Schub aus Liquidität und Anleihenkauf ist in der Not sinnvoll, im Frühling 2020, um den Kollaps zu verhindern. Der Rückbau darf aber keine Vollbremsung sein, das würgt die Wirtschaft ab. Er ist eine Gratwanderung, und das Bremsmanöver ist schwierig zu kontrollieren, weil die Schubumkehr Turbulenzen verursacht.

Anleihen verkaufen oder am Ende der Laufzeit nicht ersetzen drückt ihren Kurs herab und die Marktverzinsung hinauf. Das kassierte Buchgeld – die Zahlung geschieht per Sichteinlagen der Banken – wird von der Notenbank annulliert. Die Liquidität schwindet. Schwache Schuldner können auslaufende Anleihen nicht mehr so einfach refinanzieren. Der Risikoaufschlag steigt, und der Kurs von Anleihen schlechter Bonität sinkt.

Bremsmanöver mit Turbulenzen

Wenn Junk Bonds fallen, wird’s ungemütlich. Anleger schichten um in sichere Bonds. Weil also die Notenbank die Liquidität verringert, sind Investoren unsicher und kaufen Staatsanleihen – entgegen dem Fed, das Anleihen abbaut. Im Hin und Her ist unklar, wohin der Marktzins steuert. Beim Bremsmanöver 2017 ging es abwärts.

Der Berg aus Anleihen einerseits und Notenbankgeld anderseits ist seit Beginn der Pandemie 70% gewachsen, die Bilanzsumme der Zentralbanken in den USA, Euroland, Japan und Grossbritannien beträgt 26 Bio. $. Die Vorkrisenvermutung, die Geldpolitik sei am Ende ihrer Kapazität, erweist sich als haltlos. Trotzdem gilt auch für diese Expansion die banale Erkenntnis: Wenn etwas nicht ewig weitergehen kann, hört es irgendwann auf.

Das Notenbankgeld zurückzuhalten, geht durchaus. Es soll im Bankensystem bleiben, statt die Wirtschaft zu überschwemmen und die Inflation zu befeuern. Dafür hat die Zentralbank den Einlagensatz, der sich erhöhen lässt, um die Sichteinlagen der Banken in Schach zu halten. Das zweite Instrument ist die Emission eigener kurzfristiger Wertpapiere, um das Geldangebot zu bändigen.

Doch zurück zum Start geht nicht. Die Notenbanken werden niemals in der Lage sein, all die Staatsanleihen an private Investoren zurückzuverkaufen. Ein Vorschlag lautet, sie in zinslose ewige Anleihen umzuwandeln und in der Notenbankbilanz liegen zu lassen. Das propagiert der frühere Chef der britischen Finanzaufsicht FSA, Adair Turner. So gerieten die Anleihen in Vergessenheit.

Anleihen tauschen statt vergessen

Nicht vergessen würde aber die Regierung diese famose Umwandlung. Wenn sich Staatsanleihen im Endlager deponieren lassen, gibt es bei den Schulden kein Halten mehr. Auch Turner mahnt zur Vorsicht. Breche man das Tabu, wollten die Politiker dies immer wieder tun. Doch als einmalige Massnahme gewähre es einen Neuanfang.

Eine bessere Lösung als das Vergessen ist ein Tausch. Das schreibt der Ökonom William Allen, sein Aufsatz mit Co-Autoren ist im Oktober erschienen. Staatsanleihen zu verwalten, sei Aufgabe des Finanzamts. Es ist zuständig für Emissionen, deckt das Haushaltsdefizit und muss auslaufende Anleihen tilgen und refinanzieren. Das Finanzamt solle die langfristigen Staatsanleihen von der Notenbank übernehmen, im Tausch gegen kurzfristige Geldmarktpapiere, empfiehlt er.

Das ist kein Neuanfang, der Geldberg geht nicht ­vergessen. Aber er lässt sich eher abbauen, wenn in der Notenbankbilanz die Laufzeit der Sichteinlagen auf der einen Seite und der Geldmarktpapiere auf der anderen ähnlich kurz ist. Das verbessert die Ausgangslage.

Der Startpunkt bestimme, wohin der Weg führen könne, sagte William White, vormals Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), im FuW-Interview 2016. Wirtschaft und Finanzmarkt als komplexes, sich anpassendes System kämen nicht automatisch ins Gleichgewicht, sondern seien pfadabhängig. Wir befänden uns jedoch auf einem schlechten Pfad. Der Startpunkt sei der Börsencrash 1987 gewesen, seither begegneten die Zentralbanken jeder Krise mit niedrigeren Zinsen und zunehmenden Liquiditätsspritzen.

Jetzt müssen die Notenbanken einen neuen Weg einschlagen. Staatsanleihen zu kaufen, ist wirksam als Notmassnahme, im Herbst 2008 und im Frühling 2020. Ist das Gröbste vorbei, genügt der Leitzins als Instrument. Dann ist der Tausch in Geldmarktpapiere an der Reihe – und der riesige Geldberg, der langsam abgetragen wird.