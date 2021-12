Der Krypto-Ausverkauf kann sich wiederholen

Die Kryptowährungen haben sich zu einem riesigen Markt gemausert – aber stabiler sind sie dadurch nicht geworden. So hat die Gesamtmarktkapitalisierung der digitalen Devisen im November erstmalig an der Marke von 3000 Mrd. $ gekratzt. Das entspricht ungefähr dem Doppelten des Börsenwerts aller SMI-Titel. Seitdem geht es steil bergab. Nun sind es nur noch 2200 Mrd. $. Allein in den letzten drei Tagen ist der Wert der Kryptos um 400 Mrd. $ abgesackt.

Haupttreiber des Wertverlusts ist der Kursrutsch von Bitcoin. Seit dem Allzeithoch von über 68’000 $ am 8. November hat er gut 30% nachgegeben. Vom vergangenen Freitag bis Samstag ist er gar so schnell wie seit langem nicht mehr eingebrochen, zeitweise ist der Wert in wenigen Stunden um ein Viertel gesunken.