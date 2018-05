Der Latte Index ist eine Spielerei, entworfen vom «Wall Street Journal». Ähnlich wie der Big Mac Index vergleicht er den Preis eines standardisierten Konsumguts, eines grossen Caffè Latte in Starbucks, in 29 Städten auf der ganzen Welt (hier sind 24 davon aufgeführt), umgerechnet in US-Dollar. Pro Dollar am meisten Kaffee kriegen Konsumenten in Kairo, am geringsten ist die Kaufkraft eines Dollars – wen wundert’s – in Zürich. In Kairo kostet ein schäumender Schuss Koffein 57% weniger als am Dollarstandort New York, in Zürich 67% mehr. Interessant ist, dass ein Latte sogar in Peking teurer ist als in New York. Könnte das heissen, dass der Renminbi überbewertet ist? Und dass ein Latte in der kanadischen Wirtschaftshauptstadt Toronto 15% billiger ist als in Manhattan – signalisiert das eine Unterbewertung des Loonie gegenüber dem Greenback? Nun ist die Einschätzung theoretisch angemessener Wechselkurse etwas vom Kniffligsten; in der Praxis sind die Devisenmärkte hartnäckig eigensinnig. Immerhin verweisen die Ersteller des Latte Index darauf, dass er etwa den Beurteilungen von Marktbeobachtern entspricht; so halten OECD, Währungsfonds oder die BIZ den Kanada-Dollar tatsächlich für etwa 10% unterbewertet. Allerdings: Ein grosser Latte kostet in Brüssel 22% mehr als in New York, in Berlin jedoch 2%, in Athen gar 10% weniger – was sagt das nun aus über den Euro?