Der Luftikus

Keine chinesischen Funktionäre am Bahnhof, der Limousinenkorso fehlt, auf dem Trottoir im Schneematsch ist genügend Platz: Davos im Januar 2021 ohne World Economic Forum ist für mich Entschleunigung pur. Erst einmal in 30 Jahren fand das jährliche Treffen der Mächtigen aus Business und Politik nicht in der Bündner Bergstadt statt. Im Januar 2002 lud man nach New York. Vier Monate davor hatten die Terroranschläge die Weltordnung ins Wanken gebracht.

Heuer sät das Virus Zweifel am Lauf der Dinge und verbannte die Konzern- und Regierungschefs vor den Bildschirm. WEF-Gründer Klaus Schwab parlierte virtuell mit Chinas Staatschef Xi Jinping, dem König von Jordanien oder Christine Lagarde. Für Aussenstehende änderte sich nichts. Beobachtern ausserhalb der Davos-Blase blieb schon früher nur der Blick in die (TV)-Röhre. Aber endlich nähern sich das möchtegerngrüne WEF und seine Klimamission an. Was Greta und Co. nicht schafften, gelang in der Pandemie automatisch: Die Reise mit dem Flieger zum Nachhaltigkeitsgipfel fiel weg, Davos plusterte sich nicht für wenige Tage zu dreifacher Grösse auf.

Mit Ausnahme der Pandemie-Bekämpfung waren die Themen selbstverständlich dieselben wie früher: die Zukunft der Arbeit, eine fairere Wirtschaft, so retten wir den Planeten. Die Statements waren wie immer nett formuliert. Angela Merkel sagte in ihrer Videobotschaft richtig: Die rasche Ausbreitung des Virus hat wieder einmal gezeigt, wie abhängig wir von der Natur sind und bleiben. Auch hochrangige Manager wie BlackRock-Mann Philipp Hildebrand oder Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler hielten sich mit kernigen Aussagen zu Klimazielen und dem Trend zu ESG-Anlagen nicht zurück. Bloss: Wie die Unternehmen ihre Klimaziele konkret messen und erreichen wollen, dazu steht in den grünen Transkripten der Chefs herzlich wenig.

Der Blick von der Schatzalp, vom Davoser Zauberberg, zeigt eine Ortschaft ohne architektonischen Glanz, aber auch frei von Helikoptern, Strassensperren und provisorischen Pavillons. Andernorts sorgt Corona ebenfalls für eine Verschnaufpause. In Venedig wird das Wasser klar wie in Sardinien, Satellitenbilder zeigen, dass die Konzentration von Stickstoffoxid in Regionen mit Lockdown markant abnimmt. Leider wird Corona unsere Umwelt nicht retten. Eine global einheitliche Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 wäre deshalb ein guter Schritt. Bereits im Mai steigen die Mächtigen wieder in den Privatjet. Das physische WEF wird in Singapur nachgeholt.