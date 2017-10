Der Macron-Trade lebt

Der französische Leitindex CAC40 hat seit der Präsidentschaftswahl kaum Boden gut gemacht – es ist ruhig geworden um den Macron-Trade. Die Euphorie am französischen Aktienmarkt nach der ersten Runde der Wahl Ende April war nur von kurzer Dauer. Mit Heilsbringern ist es so eine Sache. Nur fünf Monate nach dem Amtsantritt sind Emmanuel Macrons Umfragewerte am Boden.

Nicht nur seine wirtschaftliche Reformagenda trifft auf Widerstände, auch die vermeintlich herablassende Attitüde des jungen Präsidenten sorgt für Schlagzeilen. Symptomatisch, dass Emmanuel Macron jüngst beim Besuch eines von der Schliessung bedrohten Autozulieferbetriebs der Belegschaft empfahl, neue Stellen zu suchen statt ein Chaos anzurichten («foutre le bordel»).

Reformunwille und Lust am Protest haben in Frankreich eine lange Tradition. Dessen ungeachtet sind erste Erfolge von Macrons Reformbemühungen nicht von der Hand zu weisen. Mit einer deutlichen parlamentarischen Mehrheit im Rücken stehen die Chancen ausgesprochen gut, dass die wichtige Revision des Arbeitsgesetzes im Grundsatz bis Ende November formalisiert wird. Ein Vorhaben, an dem sich viele Vorgänger Macrons die Zähne ausgebissen haben. Zudem hat Macron fiskalische Erleichterungen aufgegleist, die Unternehmen bis 2022 sukzessive entlasten werden.

Der Präsident ist also auf bestem Wege, eine für französische Verhältnisse ambitionierte Reformagenda durchzuboxen. Das auf Kosten seiner eigenen Popularitätswerte und ohne – bis jetzt – die ganz grossen Protestbewegungen losgetreten zu haben. Das spricht für Rückgrat und ist ein positives Vorzeichen für eine weitere, stärkere Belebung der französischen Wirtschaft und ihres Aktienmarkts.