Der Markt für IT-Personal zieht an

Bisher haben die IT-Gehälter in der Schweiz in den vergangenen Jahren auf vergleichsweise hohem Niveau stagniert. Nun ist der IT-Talentmarkt wieder in Bewegung. Mit der Aufhebung der Coronabeschränkungen wollen viele Unternehmen wachsen und müssen Leute einstellen.

Ökonomen gehen für die Schweiz derzeit von einem nominalen Lohnanstieg von rund 0,8% im Jahr 2022 aus. Dass die Gehälter in der IT stärker steigen, ist sicher; wie hoch der Gehaltsanstieg tatsächlich ist, ist noch schwer abzuschätzen. Ein entscheidender Faktor könnte die Entwicklung im Ausland sein, wo angesichts der inflationären Umgebung der Druck grösser ist.