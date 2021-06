«Der Markt wird in die Pflicht genommen»

Herr Ammann, das CO2-Gesetz ist gescheitert. Eine verpasste Chance für den Schweizer Immobilienmarkt?

Das Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Thema den Immobilienmarkt massgeblich beschäftigen wird. Ich würde sogar sagen, der Markt wird dies­bezüglich in die Pflicht genommen und ist bereits dabei, sich ­darauf einzustellen.

Was darf Nachhaltigkeit kosten?

Irgendwann stellt sich wohl eher die Frage, was es kostet, wenn wir nicht nachhaltig werden. Zudem drängt sehr viel Kapital in den Immobilienmarkt, und die Finanzierungskosten sind gering. Die Sache ist aber insofern nicht ganz einfach, als sich kurzfristige Renditen gut berechnen und messen lassen, langfristige Kostenfolgen jedoch schwierig abzuschätzen sind. Nachhaltigkeitskriterien gewinnen bei Immobilieninvestitionen aber klar an Bedeutung. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an