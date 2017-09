«Der Mix macht‘s»

Die 300 grössten kotierten Gesellschaften der USA spielen insgesamt in einer anderen Liga als die gleiche Auswahl in Europa. Das gilt für die Grösse wie für die Ertragskraft. Die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge (Stufe Ebit) von 13,2% liegt ein Viertel über dem europäischen Vergleichswert von 10,4%. Der Vorsprung der US-Konzerne ist im Wesentlichen eine Folge des Branchenmix: In Europa stammen die zehn ertragsstärksten Unternehmen u. a. aus den Branchen Automobil (VW, Daimler (DAI 67.47 1.23%)), Energie- und Rohstoffe, Nahrungsmittel (Nestlé (NESN 81.1 0.06%)) und eines aus dem Sektor Pharma (Roche (ROG 247.2 0.08%)). In den USA dagegen stammen fünf der zehn gewinnträchtigsten Konzerne aus der IT- und Telekommunikations-, zwei aus der Pharmabranche. Spitzenreiter Apple (AAPL 154.12 0.55%) verbuchte im ersten Halbjahr 2017 mit umgerechnet 34,6 Mrd. € allein fast so viel Ebit wie die fünf europäischen Spitzenverdiener addiert (dies sind VW, Royal Dutch Shell (RDSB 2292 0.28%), Daimler, Roche, Anheuser-Busch InBev). Im IT-Bereich erwirtschaften die amerikanischen Anbieter zudem deutlich höhere Margen als ihre europäischen Pendants, dasselbe gilt für Pharma/Biotech und überhaupt die meisten Wirtschaftszweige. Apple, Google (GOOGL 973.72 0.92%) und Microsoft (MSFT 74.49 0.84%) sind hochprofitabel und treiben die Digitalisierung voran – in diesem Wandel spielen die eher traditionell ausgerichteten europäischen Konzerne höchstens die zweite Geige.