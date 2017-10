Der Mut zur Normalisierung der Geldpolitik

Ein dreifaches Hurra auf die Notenbanken! Das mag aus dem Munde eines langjährigen Kritikers der weltweiten Währungsbehörden seltsam erscheinen. Aber ich applaudiere dem lange überfälligen Bekenntnis des US Federal Reserve zur Normalisierung seines Leitzinses und seiner Bilanz. Das Gleiche gilt für die Bank of England und für das widerwillige Nicken der Europäischen Zentralbank in dieselbe Richtung. Die Gefahr ist freilich, dass diese Schritte nicht ausreichen und zudem zu spät kommen.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia. Die unkonventionelle Geldpolitik der Notenbanken – namentlich Nullzinsen und massive Wertpapierkäufe – wurde auf dem Höhepunkt der Finanzkrise von 2008/2009 eingeleitet. Sie war, gelinde gesagt, eine Notoperation. Angesichts der Tatsache, dass sie ihre traditionellen geldpolitischen Instrumente erschöpft hatten, mussten die Währungsbehörden bei der Bekämpfung des Zusammenbruchs an den Finanzmärkten und einer drohenden Implosion der Realwirtschaft aussergewöhnlich kreativ vorgehen. Sie hatten, so schien es, keine andere Wahl, als für die als quantitative Lockerung bekannten massiven Liquiditätsspritzen zu optieren.

Diese Strategie hielt den freien Fall an den Märkten tatsächlich auf. Doch sie tat kaum etwas, um eine echte wirtschaftliche Erholung auszulösen. Die G-7-Länder (die USA, Japan, Kanada, Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien) sind in der Zeit nach der Krise zwischen 2010 und 2017 gemeinsam durchschnittlich bloss 1,8% jährlich gewachsen. Das ist deutlich weniger als die durchschnittliche Erholung von 3,2%, die in vergleichbaren Achtjahresintervallen während der beiden Konjunkturaufschwünge der Achtziger- und Neunzigerjahre zu verzeichnen war.

6,2 Bio. $ überschüssige Liquidität

Unglücklicherweise haben die Notenbanker die Wirksamkeit ihrer Massnahmen nach 2008 falsch eingeschätzt. Sie agierten, als ob die Strategie, die zur Beendigung der Krise beitrug, in der Förderung der zyklischen Erholung der Realwirtschaft die gleiche Durchschlagskraft entfalten könnte. Tatsächlich verstärkten sie den Cocktail aus Nullzinspolitik und Bilanzexpansion.

Und was für eine Wette das war. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich wuchsen die von den Notenbanken gehaltenen Vermögensbestände in den vergangenen neun Jahren in den wichtigsten hoch entwickelten Volkswirtschaften (den USA, der Eurozone und Japan) zusammen 8,3 Bio. $ – von 4,6 Bio. $ 2008 auf 12,9 Bio. $ Anfang 2017.

Doch diese massive Bilanzexpansion hat nicht viel gebracht. Während desselben Neunjahreszeitraums stieg das nominale BIP in diesen Ländern gerade mal 2,1 Bio. $. Dies impliziert eine Injektion von 6,2 Bio. $ überschüssiger Liquidität – die Differenz zwischen der Zunahme des Vermögens der Notenbanken und des nominalen BIP –, die nicht von der Realwirtschaft aufgesogen wurde, sondern stattdessen auf den globalen Finanzmärkten herumschwappt und zu einer Verzerrung der Vermögenspreise über das gesamte Risikospektrum hinweg führt.

Quasireligiöses Bekenntnis zur Inflationssteuerung

Bei der Normalisierung geht es um die lange überfällige Auflösung dieser Verzerrungen. Volle zehn Jahre nach Ausbruch der grossen Finanzkrise scheint es mehr als angemessen, die Schalthebel der Geldpolitik aus ihrer Notfallposition zu verschieben. Eine in der Erholung begriffene Welt erfordert keinen krisenartigen geldpolitischen Ansatz – ganz egal, wie blutleer diese Erholung aussehen mag.

Die Währungsbehörden haben dies nur widerwillig akzeptiert. Die heutige Generation der Notenbanker ist durch ein beinahe religiöses Bekenntnis zur Inflationssteuerung gekennzeichnet – selbst in unserer heutigen inflationslosen Welt. Zwar hat das Pendel von der Bekämpfung übertriebener Inflation zur Vermeidung von Deflation umgeschlagen, doch die Preisstabilität bleibt in Notenbankkreisen das Sine qua non.

Eine Inflationsbesessenheit ist nicht so leicht zu überwinden. Ich kann das aus eigener Erfahrung bezeugen. Als wirtschaftlicher Mitarbeiter des Fed in den Siebzigerjahren erlebte ich aus erster Hand die Geburt der grossen Inflation – und die Rolle, die eine inkompetente Notenbankpolitik in ihrer Erschaffung spielte. Noch viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte war ich nach dieser Erfahrung überzeugt, dass eine neuerliche Inflation hinter der nächsten Ecke lauere.

Phillips-Kurven-Mentalität

Die heutige Generation der Notenbanker hat sich ins andere Ende des Inflationsspektrums verbissen. Sie ist einer Phillips-Kurven-Mentalität verhaftet, die durch den vorgeblichen Zusammenhang zwischen mangelnder wirtschaftlicher Auslastung und Inflation bestimmt ist, und hält unerschütterlich an ihrer Ansicht fest, dass die Neigung zu einer lockeren Geldpolitik angemessen sei, solange die Inflation unter ihren Zielwerten liege.

Dies ist heute das grösste Risiko. Eine Normalisierung sollte nicht als eine inflationsabhängige Operation betrachtet werden. Eine unter dem Zielwert liegende Inflation ist keine Entschuldigung für eine langgezogene Normalisierung. Um das politische Instrumentarium für die nächste Krise oder Rezession, die unweigerlich kommen wird, wieder aufzufüllen, ist ein rasches und methodisches Zurücksetzen der Geldpolitik auf ihre Einstellungen vor der Krise bei weitem vorzuziehen.

Ein Versäumnis, dies zu tun, war tatsächlich genau das Problem während der letzten Vorkrisenperiode Anfang der Nullerjahre. Das Fed beging damals den schlimmsten Fehler überhaupt. Im Gefolge der Dotcom-Blase Anfang der Nullerjahre und angesichts von Befürchtungen über ein Japanszenario, die die politische Debatte stark beeinflussten, entschied es sich für eine schrittweise Normalisierungsstrategie. Dabei hob es den Leitzins während eines Zeitraums von 24 Monaten von Mitte 2004 bis Mitte 2006 siebzehn Mal in kleinen Schritten von 25 Basispunkten an. Doch es war genau in dieser Phase, dass zunehmend überhitzte Märkte den Boden für die Katastrophe bereiteten, die wenig später folgen sollte.

Bilanznormalisierung frühestens 2022?

In der aktuellen Phase hat das Fed eine Strategie skizziert, mit der sich eine Bilanznormalisierung frühestens 2022/2023 erreichen lässt. Das ist 2,5- bis 3-mal so lang wie die schlecht konzipierte Kampagne Mitte der Nullerjahre. In den heutigen, überhitzenden Märkten heisst das, die Probleme herauszufordern. Im Interesse der Finanzstabilität ist eine viel schnellere Normalisierung angezeigt, bei der die Aufgabe in nur der Hälfte der vom Fed derzeit vorgeschlagenen Zeit abgeschlossen wird.

Es ist nicht die Aufgabe unabhängiger Notenbanken, Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen. Paul Volcker wusste das, als er in den Achtzigerjahren zum Angriff auf die grassierende Inflation blies. Doch der von seinen Nachfolgern Alan Greenspan und Ben Bernanke verfolgte Ansatz war ein ganz anderer: den Finanzmärkten und einer zunehmend vermögensabhängigen Volkswirtschaft zu erlauben, die Kontrolle über das Fed zu übernehmen. Janet Yellen – oder ihr Nachfolger – wird Mut brauchen, um einen anderen Weg einzuschlagen. Angesichts von mehr als 6 Bio. $ an überschüssiger Liquidität, die nach wie vor an den globalen Finanzmärkten im Umlauf sind, kann sich dieser Mut gar nicht früh genug einstellen.

