Der Mythos von der globalen Entkoppelung

Das Gerede von der Entkoppelung – einer profunden und bleibenden Spaltung innerhalb der Weltordnung – wurde 2019 Teil der öffentlichen Debatte und ist eine alarmierende Manifestation des sich zuspitzenden Konflikts zwischen den USA und China. Sich gegenseitig hochschaukelnde Zölle sind nur die Spitze des Eisbergs. Geostrategische Sicherheitsbedenken, frühe Scharmützel in einem «Technologiekrieg», die damit verbundene Furcht vor zwei parallelen Internets, ein nationalistischer US-Präsident mit offen bekundeter Abneigung gegen den «Globalismus» und historische Beispiele militärischer Konflikte zwischen aufstrebenden und etablierten Mächten rufen sämtlich das Schreckgespenst eines neuen Eisernen Vorhangs auf den Plan, das Erinnerungen an den Kalten Krieg weckt.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia.

Historiker haben sich beeilt, darauf hinzuweisen, dass es den sich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und China an der ideologischen Komponente fehlt, die nach Ansicht vieler das charakteristische Merkmal des ersten Kalten Krieges war. Das mag stimmen, aber spielt es eine Rolle? Man sollte die Möglichkeit eines andauernden Konflikts zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften nicht auf die leichte Schulter nehmen, egal, welche Ursache sie hat.

Trotzdem ist es selbst für den Fall eines dauerhaften Bruchs zwischen den USA und China unwahrscheinlich, dass sich die auf 87 Bio. $ belaufende Weltwirtschaft 2020 und in den Folgejahren in zwei Blöcke spaltet. Das hat einen einfachen Grund: Bilaterale Massnahmen können ein eng vernetztes multilaterales Handelssystem nicht spalten.

Wertschöpfungsketten sind global

Die Weltwirtschaft ist heute deutlich stärker integriert als je zuvor. Trotz eines anhaltenden Abschwungs des Welthandels im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008/09 entfallen auf den Handel noch immer rund 28% des weltweiten BIP. Das ist etwa doppelt so viel wie der durchschnittliche Anteil von 13,5% der Jahre 1947 bis 1991, während des Kalten Krieges. Je enger der Handel in die Struktur des globalen Wirtschaftsgeschehens eingebunden ist, desto schwieriger wird es, diese Verbindungen zu entwirren – und desto geringer sind die Aussichten auf eine länger anhaltende und disruptive Entkoppelung.

Zudem macht die Beschaffenheit der heutigen Handelsverbindungen eine globale Entkoppelung noch unwahrscheinlicher. Traditionelle Exporte und Importe von komplett in einzelnen Ländern hergestellten Fertigwaren wurden zunehmend durch einen fragmentierten Handel mit Baugruppen und Einzelteilen ersetzt, die in einem enormen Netz aus einer Vielzahl von Ländern bestehender globaler Wertschöpfungsketten produziert und zusammengebaut werden. Gemäss einer aktuellen Studie des Internationalen Währungsfonds entfielen 73% der explosiven Zunahme des Welthandels zwischen 1993 und 2013 (auf das Fünffache) auf globale Wertschöpfungsketten. Diese Diffusion des bilateralen Handels durch viele Länder umfassende Lieferketten würde die Auswirkungen einer bilateralen Entkoppelung zweier Volkswirtschaften abfedern, egal, wie gross diese Volkswirtschaften sind.

Diese Überlegungen haben entscheidenden Einfluss auf die potenziellen Auswirkungen des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts. US-Politiker argumentieren gern, dass Amerikas Handelsproblem ein Chinaproblem sei. Schliesslich, so sagen sie, entfielen auf China in den letzten sechs Jahren (2013 bis 2018) 47% des klaffenden US-Warenhandelsdefizits. Was die US-Politiker nicht zugeben (oder nicht verstehen), ist, dass das Gesamthandelsdefizit aus Amerikas chronisch niedriger nationaler Nettosparquote resultiert, die 2018 bei nur 2,4% des BIP und damit deutlich unter dem Schnitt der letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts von 6,3% lag.

US-Haushaltsdefizite sind das Problem

Da es den USA an Ersparnissen fehlt und sie andererseits investieren und wachsen wollen, müssen sie Ersparnisüberschüsse aus dem Ausland importieren, und dieses Bemühen um ausländisches Kapital verursacht ein chronisches Leistungsbilanzdefizit. Aufgrund dieses gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichts befindet sich China als lediglich ein (wenn auch sehr grosser) Bestandteil von Amerikas multilateralen Warenhandelsdefizit mit 102 Ländern (Stand 2018) in guter Gesellschaft.

Die Politiker sind natürlich die Letzten, die zugeben würden, dass sie selbst die Ursache des Problems sind, weil sie nun mal für die chronisch überhöhten Haushaltsdefizite verantwortlich sind, die Amerikas anhaltenden Mangel an nationalen Ersparnissen zum grössten Teil bedingen. Leider dürfte sich dieses zentrale Merkmal der US-Handelsposition wegen der sich weiter verschlechternden Aussichten für den US-Bundeshaushalt noch verstärken.

Der Amerikas anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichten zugrundeliegende Ersparnismangel legt nahe, dass man einen Handelskrieg mit China in anderem Licht betrachten muss und dass die Entkoppelungsdebatte entsprechend neu gefasst werden sollte. Ohne Massnahmen zur Lösung des US-Ersparnisproblems werden Zollerhöhungen und andere Handelsbarrieren gegenüber China den Handel lediglich von chinesischen Quellen in Richtung Amerikas übriger Handelspartner umlenken. Eine bilaterale Entkoppelung hat keine globale Entkoppelung zur Folge, sondern eine Umlenkung der Handelsströme.

Washingtons Zölle betreffen ganz Ostasien

Diese Umlenkung wird durch die globalen Wertschöpfungsketten verstärkt werden. Daten zum Handel auf Wertschöpfungsbasis von der OECD und der Welthandelsorganisation WTO zeigen, dass rund 20% des riesigen Warenhandelsdefizits der USA gegenüber China nicht in China produziert wurden; vielmehr bilden diese 20% Baugruppen, Einzelteile und sonstige Vorleistungen aus anderen, in chinazentrische Lieferketten eingebundenen Ländern ab. Dies legt nahe, dass die offiziellen Messwerte des bilateralen Handelsdefizits der USA gegenüber China überhöht sind, was die Begründung einer chinesischen Lösung für Amerikas multilaterales Handelsdefizit zusätzlich in Frage stellt.

Der Strukturwandel beim Handel vom traditionellen Austausch in einzelnen Ländern hergestellter Fertigwaren zu einem durch globale Wertschöpfungsketten angetriebenen Handel spiegelt eine grundlegende Neuausrichtung der zunehmend integrierten panasiatischen Fertigung. Im Global Value Chain Development Report 2019 enthaltene Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die massive Ausweitung des US-Warenhandelsdefizits gegenüber China seit Chinas Beitritt zur WTO 2001 überwiegend durch Produktionsverlagerungen aus anderen entwickelten Ländern (besonders Japan und neu industrialisierten asiatischen Volkswirtschaften wie Südkorea und Taiwan) nach China bedingt ist. Das ist eine ganz andere Erklärung als das Schwarzer-Peter-Spiel gegenüber China, das die meisten Politiker so gerne spielen.

Die zunehmende Vernetzung der globalen Wertschöpfungsketten hat daher zur Folge, dass auf den Versand von Fertigwaren aus China in die USA verhängte Zölle nicht nur die chinesischen Exporteure treffen, sondern auch in chinazentrische Lieferketten eingebundene Drittländer. Es ist also kein Wunder, dass die US-Zölle eine breite Wirkung nicht nur auf China, sondern auch auf andere handelssensible Volkswirtschaften in Ostasien haben. Die Verknüpfungen zwischen den Lieferketten haben die sogenannte Chinalösung auf die gesamte Region ausgeweitet.

Effekt einer Steuererhöhung in den USA

All dies bedeutet nicht, dass es keine Entkoppelung der Beziehung zwischen den USA und China geben kann – sowohl realwirtschaftlich durch Handelsströme als auch finanzwirtschaftlich durch Kapitalflüsse. Tatsächlich habe ich genau auf diesen Punkt hingewiesen, als ich vor einigen Jahren ein Buch über die von der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den USA und China ausgehenden Gefahren veröffentlicht habe. Da China auf die US-Verbraucher als wesentliche externe Stütze seines exportorientierten Wachstumsmodells angewiesen war und die USA von China als ihrem drittgrössten und am schnellsten wachsenden Exportmarkt (sowie grössten ausländischen Erwerber von US-Schatzanleihen) abhängig waren, brauchten und begrüssten beide Länder die Unterstützung des jeweils anderen. Doch wie bei Menschen kommt es zum Konflikt, wenn ein kodependenter Partner die Bedingungen der Beziehung verändert, wie China das tat, als es von einem exportorientierten auf ein konsumorientiertes Modell umstellte. Der derzeitige Handelskrieg ist ein klassisches Beispiel der Konfliktphase der Kodependenz.

Es ist sehr ironisch, dass die USA – das Land mit dem grössten Ersparnisdefizit – einen Handelskrieg ausgelöst haben. Angesichts seiner beunruhigenden Haushaltsentwicklung wird Amerika in den kommenden Jahren noch stärker zu Handelsdefiziten neigen. Sich die chinesische Option durch eine bilaterale Entkoppelung zu versperren, wird nicht zu einer Verringerung der Gesamtgrösse des US-Handelsdefizits beitragen. Es wird lediglich eine Neuordnung der einzelnen Teile von Amerikas multilateralem Handelsdefizit mit anderen Handelspartnern erzwingen.

Dies wirft ein sogar noch dornigeres politisches Problem aus. Die sich aus einer bilateralen Entkoppelung ergebende Umlenkung der Handelsströme hätte zur Folge, dass sich das US-Beschaffungswesen von preiswerten chinesischen Produktionsplattformen auf eine breite Konstellation ausländischer Hersteller umstellen würde. Egal, ob dies den Handel mit anderen asiatischen Plattformen verstärkt oder sogar, wie Präsident Donald Trump seit langem verspricht, zurück in die USA holt: Unterm Strich ist die Umstellung auf teurere Produktionsplattformen wahrscheinlich. Ironischerweise wäre das die funktionale Entsprechung einer Steuererhöhung gegenüber amerikanischen Unternehmen, Arbeitnehmern und Haushalten. Dies unterstreicht letztlich das Potenzial für die konfliktträchtigste Entkoppelung der kommenden Jahre überhaupt – die zwischen Amerikas Politikern und seiner seit langem schwer geprüften Mittelschicht.

Copyright: Project Syndicate.