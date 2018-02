Der nächste EZB-Vize ist kein Notenbanker

Luis de Guindos wurde am Montag als nächster Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) auserkoren. Die Entscheidung haben die Finanzminister der Eurostaaten gefällt, die sogenannte Eurogruppe. Es ist das Machtzentrum für alle politischen Angelegenheiten, die die Währungsunion betreffen. Formal ernennt der Europäische Rat – also die EU-Regierungschefs – die Spitzen der EZB. Aber es besteht kein Zweifel, dass er dem Beschluss der Eurogruppe am 22./23. März nachkommen wird. De Guindos kann dann Anfang Juni seine Arbeit in Frankfurt aufnehmen.

Der Amtsantritt wird eine Premiere sein: Der Spanier zieht als erster Nicht-Notenbanker in das sechsköpfige Direktorium der EZB ein. Alle bisherigen Mitglieder hatten ihre Sporen zuvor in einer der neunzehn nationalen Notenbanken abverdient. So wäre es auch bei Philip Lane gewesen. Irlands Notenbankchef war der einzige Gegenkandidat, zog sich aber am Montag zurück.