SMI: Der nächste Sprung kann dauern

Erneut drehte der SMI (SMI 9048.29 0.22%) im Bereich um 9090/9150 wieder nach unten – an dieser Preiszone hatte der Markt bereits seit Mai immer wieder mit Verkäufen zu kämpfen. Es folgten in der Regel ausgeprägte Korrekturen zurück in das Areal um die 8800er-Marke. Ob es auch diesmal so weit kommt, muss sich zeigen. Zumindest eine kleine Pause ist nun wahrscheinlich.

Solange die Kurse allerdings nicht deutlicher zurückfallen als bis 8930/8975, bleiben die weiterenAussichten danach freundlich. Dort sollten der Monatsdurchschnitt (grün) und Wendepunkte aus dem August zu einer Stabilisierung des Index führen. Bleibt Kaufbereitschaft über 8930 Punkten dagegen aus, wäre das ein frisches Schwächesignal. Dann dürfte sich die Tradingrange der Vormonate noch etwas länger fortsetzen. Passende Instrumente, um auf eine Bewegung in beide Richtungen zu spekulieren, zeigt beispielhaft die Tabelle weiter unten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIDJB Call 8800 500:1 15.12.17 15.03 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 16.43 KSMAJB Call 8300 500:1 15.12.17 11.62 KSMBJB Put 9500 500:1 15.12.17 17.07

