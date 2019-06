Der neue SNB-Leitzins bleibt noch lange negativ

Die Schweizerische Nationalbank hat einen neuen Leitzins. Trotzdem bleibt in der Geldpolitik alles beim Alten. Der am Donnerstag eingeführte «SNB-Leitzins» liegt auf –0,75%, somit ändert die Nationalbank den Negativzins nicht. Auch hat SNB-Präsident Thomas Jordan bestätigt: «Wir bleiben bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv.» Er sprach an der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag in Bern.

Beim neuen SNB-Leitzins gibt es im Unterschied zu früher kein Zielband, und der Dreimonats-Libor spielt eine schwindende Rolle. «Mit dem SNB-Leitzins kommunizieren wir, wohin wir den Zins am Geldmarkt bringen wollen», sagte Direktoriumsmitglied Andréa Maechler (vgl. Textbox).