Der Pandemie-Stresstest

Die Coronaviruspandemie hat die Welt überrascht und wird nun grundlegende wirtschaftliche Schwächen offenlegen, wo immer sich diese auch befinden mögen. Die Krise erinnert uns aber auch daran, dass wir in einer zutiefst vernetzten Welt leben. Wenn die Pandemie ein Gutes hat, dann ist es die Möglichkeit eines dringend notwendigen Neustarts des öffentlichen Dialogs, im Rahmen dessen die Aufmerksamkeit auf die am stärksten gefährdeten Personen in der Gesellschaft gelenkt wird sowie auch auf die Notwendigkeit weltweiter Zusammenarbeit und auf die Bedeutung professioneller Führung und Fähigkeiten.

Zum Autor Raghuram G. Rajan ist Professor für Finanzwissenschaft an der Booth School of Business der Universität Chicago.

Abgesehen von den direkten Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit kann eine Krise dieser Grössenordnung mindestens zwei Arten wirtschaftlicher Schocks direkt auslösen. Erstens einen Produktionsschock aufgrund unterbrochener globaler Lieferketten. Wird die Produktion pharmazeutischer Grundchemikalien in China eingestellt, kommt es zu Unterbrechungen der Produktion von Generika in Indien, wodurch sich wiederum die Arzneimittellieferungen in die USA verringern. Der zweite Schock betrifft die Nachfrage: Während Menschen und Staaten Schritte unternehmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, brechen auch die persönlichen Ausgaben für Besuche in Restaurants, Einkaufszentren und Ferienorten ein.

Es besteht aber auch die Möglichkeit indirekter Nachbeben, wie der jüngste Ölpreisverfall gezeigt hat, nachdem es Russland und Saudi-Arabien nicht gelungen war, sich auf koordinierte Produktionskürzungen zu einigen. Die Ausbreitung dieser und anderer Schocks könnte bereits belastete Klein- und Mittelbetriebe zur Schliessung zwingen sowie Entlassungen, verlorenes Konsumentenvertrauen und weitere Einbussen des Verbrauchs und der Gesamtnachfrage mit sich bringen.

Von der Finanzkrise 2008 nie ganz erholt

Darüber hinaus könnten Herabstufungen oder Zahlungsausfälle durch hoch verschuldete Unternehmen und Staaten (Ölschieferförderer in den USA; rohstoffabhängige Entwicklungsländer) zu noch umfassenderen Verlusten im globalen Finanzsystem führen. Das würde zu Einschränkungen der Liquidität und der Kreditvergabe führen sowie eine dramatische Verschärfung der finanziellen Bedingungen zur Folge haben, die bislang das Wachstum unterstützten.

Die Liste entsetzlicher Möglichkeiten könnte noch fortgeführt werden. Auf grundlegenderer Ebene ist daran zu erinnern, dass sich die Weltwirtschaft von der globalen Finanzkrise des Jahres 2008 nie vollständig erholt hat und dass auch die zugrunde liegenden Probleme, die zu dieser Katastrophe geführt hatten, nie in vollem Umfang angegangen wurden. Im Gegenteil: Staaten, Unternehmen und Haushalte auf der ganzen Welt haben noch mehr Schulden angehäuft, und die Politik hat das Vertrauen in das globale Handels- und Investitionssystem untergraben.

Obwohl man also weltweit nicht über die besten Karten verfügte, hätte unsere Reaktion auf die Covid-19-Krise aber weitaus besser sein können, als dies bisher der Fall war. Die unmittelbare Aufgabe besteht darin, die Ausbreitung des Virus durch umfassende Tests, strenge Quarantänen und soziale Distanzierung zu begrenzen. Die meisten Industrieländer sollten durchaus in der Lage sein, diese Massnahmen umzusetzen, doch Italien wurde von der Epidemie vollkommen überwältigt und die Reaktion in den USA war auch nicht gerade vertrauenerweckend.

National abschotten oder global koordinieren

Vorausschauend ist festzustellen, dass das Coronavirus jederzeit zurückkehren oder sogar eine saisonale Störung werden könnte, wenn es auf globaler Ebene nicht ausgerottet wird. Findet man nicht bald eine wirksame Behandlung (das antivirale Medikament Remdesivir von Gilead erscheint derzeit vielversprechend), werden alle Länder vor der Wahl stehen, sich entweder völlig abzuschotten oder auf eine globale Anstrengung zur Ausrottung des Virus zu drängen. Angesichts der Tatsache, dass Ersteres unmöglich ist, scheint weltweite Kooperation die naheliegendste Lösung zu sein. Das würde allerdings ein derzeit schmerzlich fehlendes Mass an globaler Führung und Kooperation erfordern. Den Vorsitz der G20 hält derzeit Saudi-Arabien, das in interne und externe Streitigkeiten verstrickt ist. Die amerikanische Regierung unter Präsident Donald Trump hat multilaterale Massnahmen von vornherein abgelehnt.

Dennoch könnten einige Schlüsselländer viel erreichen, wenn sie sich an die Spitze globaler Anstrengungen stellten, wozu auch gehören würde, mehr Länder vom Wert der Zusammenarbeit zu überzeugen. So könnten beispielsweise Länder wie China und Südkorea, die in der Bekämpfung der Epidemie relativ erfolgreich waren, ihre bewährten Verfahren kommunizieren. Einzelne Länder, denen es gelungen ist, das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, könnten überzählige Ressourcen in Länder verschicken, die mehr erfahreneres medizinisches Personal, Beatmungsgeräte, Testausrüstung, Atemschutzmasken und dergleichen benötigen.

Darüber hinaus wäre es vielleicht möglich, China und die USA endlich dazu zu bringen, die jüngsten Zollerhöhungen rückgängig zu machen und auf die Androhung neuer Zölle (bspw. auf Autos) zu verzichten. Eine vorübergehende Senkung der Zölle würde zwar wenig zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Investitionen beitragen, den Handel jedoch zumindest leicht ankurbeln. Darüber hinaus könnte ein Abkommen das Geschäftsklima hinsichtlich der Erholung nach der Pandemie verbessern.

Dem Prekariat helfen

Innerhalb der Länder besteht die unmittelbare – nach der Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung des Virus – anzugehende Aufgabe darin, diejenigen in der informellen Wirtschaft oder der Gig-Economy zu unterstützen, deren Lebensunterhalt durch Quarantänen und soziale Distanzierung gefährdet ist. Bei den wirtschaftlich am stärksten gefährdeten Personen handelt es sich tendenziell auch um diejenigen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Daher sollten die Regierungen diesen Personen (oder, wenn schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen schwer auszumachen sind, allen) zumindest Geldtransfers sowie die Deckung virusbedingter medizinischer Ausgaben anbieten. In ähnlicher Weise ist womöglich das Stunden einiger Steuerzahlungen notwendig, um kleinen und mittelgrossen Unternehmen zu helfen. Auch teilweise Kreditgarantien und andere Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Kreditflusses wären hilfreich.

Besonders in den Industrieländern wird die Pandemie bald offenbaren, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren ins Prekariat abgeglitten sind. Diese Gruppe umfasst vor allem junge Menschen und solche, die in «rückständigen» Gegenden leben. Definitionsgemäss fehlt es den Angehörigen des Prekariats an Qualifikationen oder Ausbildung, die nötig sind, um an stabile Arbeitsplätze mit Sozialleistungen zu kommen, weswegen sie auch über wenig Einfluss «im System» verfügen. Geldzahlungen würden ihnen die Botschaft vermitteln, dass sich das System noch immer um sie kümmert. Doch natürlich muss noch viel mehr getan werden, um das soziale Sicherheitsnetz zu erweitern und den wirtschaftlich Ausgegrenzten neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Fachleute arbeiten lassen

Populistische Parteien und deren Chefs haben die Notlage des Prekariats politisch genutzt, aber ihre Versprechen nicht eingehalten – nicht einmal dort, wo sie tatsächlich an der Macht sind. Die Pandemie könnte auch in diesem Bereich einen Hoffnungsschimmer bieten. Staaten, die etablierte Katastrophenschutzbehörden und Frühwarnsysteme ausgehebelt haben, stellen nun fest, dass sie doch Fachleute und Experten brauchen. Covid-19 hat Dilettantismus und Inkompetenz in kürzester Zeit offenbar werden lassen. Lässt man die Fachleute ihre Arbeit tun, könnte man damit einen Teil des verlorenen Vertrauens in das Establishment wiederherstellen.

Auf politischer Ebene wird ein glaubwürdigeres professionelles Establishment die Chance bekommen, vernünftige politische Strategien voranzutreiben, die sich der Probleme des Prekariats annehmen, ohne damit einen Klassenkampf einzuläuten. Allerdings werden sich diese Möglichkeiten nicht endlos bieten. Wenn die Experten daraus kein Kapital schlagen, wird die Pandemie keinerlei positive Auswirkungen haben, sondern nur noch mehr Schrecken, Spaltung, Chaos und Elend verbreiten.

Copyright: Project Syndicate.