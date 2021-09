Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Mit Bedauern habe ich am Donnerstagmorgen gelesen, dass Burckhardt Compression den Nachfolgeprozess für CEO Marcel Pawlicek eingeleitet hat. Er soll im April 2022 ersetzt werden. Durch wen, ist noch offen. Ich kann mir eine interne Lösung mit CFO Rolf Brändli vorstellen. Wer immer es sein wird, es gibt grosse Fussstapfen zu füllen, sehr grosse. Pawlicek, das erlaube ich mir zu sagen, hat viel für das Unternehmen getan. Unter ihm hat der Kompressorenhersteller strategisch wie operativ grosse Fortschritte gemacht.

Burckhardt (almost) forever

Stets hatte man den Eindruck, hier ist einer mit Herzblut am Werk. Was nicht erstaunt: Burckhardt Compression war zwar nicht sein Leben, aber ein wichtiger Teil davon. Er hatte 1979 in der damaligen Sulzer Burckhardt seine Lehre als Maschinenzeichner begonnen, studierte am Tech in Winterthur Maschinenbau und kehrte im Anschluss daran ins Unternehmen zurück. 2002 war er Teil des Managementteams, das Burckhardt aus Sulzer herauskaufte und 2006 an die Börse brachte.