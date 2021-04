Der Praktikus

Liebe Investorin, Lieber Investor

Die Teilnahme am Börsengang von PolyPeptide war ein Volltreffer. Die Aktien sind am Donnerstag an der SIX fulminant gestartet. Ein Plus von 22% gemessen am Zuteilungspreis von 64 Fr. und am Freitag gleich noch einmal höher. Die Titel des schwedischen Unternehmens notieren nun um 80 Fr. und sind gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis 2021 ähnlich teuer wie Bachem.

Rakete PolyPeptide

Ich hatte geahnt, dass die Nachfrage gross sein würde. In früheren Börsengängen bin ich oft leer ausgegangen oder habe nur einen Bruchteil der gewünschten Aktien erhalten. Also habe ich bei meiner Bank gleich siebenmal mehr bestellt, als ich eigentlich wollte. Am Ende habe ich nicht einmal ein Zehntel davon ergattert. Wenigstens wurde ich als langjähriger guter Kunde überhaupt berücksichtigt. Die fehlenden Valoren habe ich dann zu Kursen um 75.50 Fr. noch zugekauft.