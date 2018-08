Der Praktikus vom 10. August 2018

Lieber Investor

Management by Twitter: Aus der Politik kennen wir das bereits von einem Polterer aus Washington, D.C. Die Folgen sind uns bekannt: undifferenziertes Schwarzweissdenken. Dabei scheint besagter Herr ausserhalb der Politik an Dingen wie Nuancen von Grau, Shades of Grey, ja durchaus Freude zu haben.

Nun bahnt sich Management by Twitter leider auch in Unternehmen an, wie das Beispiel Tesla zeigt. Auch da sind die Folgen fatal, auch da ist der Tippfinger oft schneller als das Hirn, selbst bei intelligenten Menschen wie CEO Elon Musk. Der hat mit seinem Tweet nicht nur viel Verwirrung gestiftet, sondern auch Milliardenbeträge in Bewegung gesetzt – der Kurs zog bis 11% an.