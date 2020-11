Der Praktikus vom 11. November 2020

Lieber Investor,

Wer am Montag eher beiläufig einzig den Swiss Market Index im Blick hatte und sich ansonsten nicht gross um die Märkte kümmerte, hat etwas verpasst. Der SMI gewann gegen Mittag zwar sprunghaft 2%, bis zum Handelsschluss war das aber schon verloren. Was hinter dem Index verborgen blieb: heftige Kursausschläge in Einzeltiteln. Wegen der Nachrichten über Erfolge in der Entwicklung eines ­Coronaimpfstoffs – alles dazu auf den Seiten 5 und 19 – erholten sich all ­diejenigen Valoren, die unter Corona­risiken leiden, und verloren die Papiere, die von der Pandemie profitieren.