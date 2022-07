Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Klaus-Michael Kühne ist innerhalb weniger Monate grösster Aktionär der Lufthansa geworden. Der 85-jährige Milliardär und Mehrheitsaktionär von Kühne + Nagel spricht von einer «strategischen Investition».

Was will Kühne bei Lufthansa?

Er spekuliert also nicht bloss auf steigende Kurse. Aber was will er dann? In der Branche heisst es, Kühne habe es auf das lukrative Frachtgeschäft der Lufthansa abgesehen. Soll es abgespalten werden? Oder gibt es Kooperationsmöglichkeiten mit Kühne + Nagel? Vielleicht geht es aber auch gar nicht um Kühne + Nagel, sondern um die Reederei Hapag-Lloyd, an der Kühne ebenfalls 30% hält.