Der Praktikus

Chinas Präsident Xi Jinping könnte an Omikron scheitern, die Pandemie könnte seine Karriere beenden. Das sagte Xuewu Gu am Fund Experts Forum der FuW am vergangenen Donnerstag in Rüschlikon. Gu ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Bonn, er schreibt und referiert oft über sein Herkunftsland China.

Doch ausgerechnet Xi, der in China alles und jeden unter Kontrolle zu haben scheint, soll in ernsthafte Bedrängnis geraten? Anderseits sind in Schanghai fast 25 Mio. Menschen weiterhin im Lockdown, auch wenn die Behörden am Montag Pläne für eine zaghafte Lockerung präsentiert haben. Schanghai ist das Herz der chinesischen Wirtschaft, wie Gu festhielt. Und wer weiss, wie sich die Pandemie landesweit entwickelt.