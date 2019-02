Der Praktikus vom 13. Februar 2019

Lieber Investor

Die Geschichte um Panalpina und das ausstehende Angebot von DSV wird von Tag zu Tag absurder. Spätestens wenn ein 12%-Aktionär, Artisan, sich verpflichtet fühlt, einen offenen Brief zu schreiben, ist klar: Bei Panalpina herrscht das blanke Chaos in Sachen Kommunikation. Wie wenn es einen weiteren Beweis dafür gebraucht hätte, antwortet das Unternehmen auf den Brief ziemlich unüberlegt, der Verwaltungsrat werde nicht nur den «kurzfristigen finanziellen Gewinn von einigen Aktionären» berücksichtigen. Da hat sich die Medienstelle im Werkzeugkasten aber tüchtig vergriffen. Diese Antwort kann man einem Aktivisten geben, der vor zwei Monaten ein paar Aktien gekauft hat und dann grossmaulig Forderungen stellt. Artisan ist seit 2008 investiert, und auch der zweite Grossaktionär, Cevian, ist seit 2010 dabei. Da frage ich mich wirklich, was Panalpina sagen wollte. Was wirklich zählen würde, wäre, einmal zu sagen, wer denn Panalpina vertritt. Der abtretende Präsident Peter Ulber? Seine Vize Beat Walti? Beide sind Stiftungsräte des Panalpina-Grossaktionärs, der Ernst-Göhner-Stiftung. Ein Unabhängiger? Insgesamt ist das eine schwache Leistung, und es liegt an Personen, nicht an der IT.