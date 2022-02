Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Die Sorgen in Sachen Ukrainekrise haben an den Finanzmärkten am Dienstag etwas abgenommen. Überhaupt, der Schweizer Aktienmarkt hält sich recht gut, ein echter Ausverkauf ist bis anhin ausgeblieben.

Tendenziell sehe ich eher wenig Risiken, aber eine exakte Prognose, wie es politisch weitergeht, wage ich nicht, es gibt zu viele unbekannte Grössen. Eine Analyse können Sie hier lesen. Vielleicht hilft hier auch die Schwarmintelligenz, daher lautet meine aktuelle Umfrage: Was bedeutet die Ukrainekrise für den Schweizer Aktienmarkt? Sagen Sie es mir hier.

FuW-Umfrage Was bedeutet die Ukrainekrise für den Schweizer Aktienmarkt? Sie wird den Markt noch bis Ende Jahr stark belasten

Ein Gewitter, das in wenigen Wochen vorbei ist

Schon jetzt eine günstige Kaufgelegenheit

Vetropack schweigt

Es lohnt sich in diesem Zusammenhang aber auch ein Blick auf Schweizer Unternehmen, die besonders exponiert sind. Da fällt mir als Erstes Vetropack ein. Der Hersteller von Glasverpackungen ist in der Ukraine schon lange mit einem Werk präsent. Die Aktien haben sich seit Jahresbeginn mit –9% in etwa wie der Schweizer Gesamtmarkt entwickelt. Das kann ich nachvollziehen, obwohl das Unternehmen rund ein Zehntel seines Erlöses in dem Land erzielt.