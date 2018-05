Der Praktikus vom 16. Mai 2018

Lieber Investor

Stellen Sie sich vor, chinesische Investoren würden einen grossen Schweizer Stromkonzern kaufen wollen – sofern sie es denn könnten. Das gäbe einen Aufschrei. Ganz anders läuft es derzeit in Portugal. Dort will ein chinesisches Unternehmen den Energieversorger EDP voll übernehmen und kündigte eine Offerte im Wert von 9,1 Mrd. € für die restlichen Anteile an. Staatsunternehmen aus China sind bereits zu knapp ein Drittel beteiligt. Die Regierung Portugals hat nach eigenem Bekunden nichts einzuwenden und will den Markt spielen lassen. Die Schweiz setzt lieber auf Vorschriften und komplexe Beteiligungsstrukturen, die so etwas verhindern.