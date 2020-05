Der Praktikus

Lieber Investor,

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, doch ich traue den Avancen am Aktienmarkt noch immer nicht. Wenn ich mir die Lage in den USA so anschaue, dann wird mir angst und bange. Was die Pandemie anbelangt, scheint das Land der unbegrenzten Möglichkeiten Europa Wochen, wenn nicht gar Monate hinterherzuhinken. Und dann ist da noch die Auseinandersetzung mit China, deren Ausgang im Moment – Wahlkampf sei Dank – so unberechenbar ist wie nie zuvor. Was aber klar ist: Alles läuft auf eine Korrektur hin.