Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Noch kurz vor dem Jahresende betreibt Novartis Window Dressing der besonderen Art: Der Pharmakonzern hat ein Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd. $ angekündigt. Ein Grossteil des Erlöses von 20,7 Mrd. $ aus dem Verkauf des Pakets an Roche-Inhaberaktien wird also in den Kauf eigener Titel investiert.

Böse Zungen sagen, das sei gut so, Novartis stelle immerhin nichts Dümmeres an. Viele Beobachter kritisieren mittlerweile die oftmals teuren Zukäufe unter CEO Vas Narasimhan ab 2018. Auf jeden Fall führt der Aktienrückkauf mit anschliessender Vernichtung der Valoren zu einer bedeutenden Gewinnverdichtung. Noch zum Monatswechsel hatten die Aktien unter 74 Fr. ein neues Jahrestief markiert, nun sind 80 Fr. wieder in Reichweite.