Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Wenn die Märkte in guter Stimmung sind, das Geld billig ist und die Aktienkurse hoch notieren – dann wächst bei vielen Managern das Bedürfnis, zu akquirieren oder zu fusionieren. Doch derzeit herrscht das Gegenteil: grosse Unsicherheit, höhere Zinsen, tiefere Kurse. Mich wundert es daher nicht, dass das weltweite M&A-Volumen auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gesunken ist, einmal abgesehen vom Pandemiejahr 2020.

Neue Hürden für M&A

Seit Jahresanfang liegt das Volumen an Transaktionen 30% unter dem Vorjahr, in den USA gar 40%, auch deshalb, weil in Washington ein strengerer Wind bei der Wettbewerbsaufsicht weht. So wurde Meta verboten, Within zu übernehmen, einen Spezialisten für virtuelle Realität.