Der Praktikus vom 20. Dezember 2017

Lieber Investor

Das ist eine grosse Zahl: 954 Mrd. $. Nein, es ist nicht die Summe eines neuen Wertschriftenkaufprogramms einer Zentralbank oder die Gesamtverschuldung eines Nationalstaats. Nein, es ist das Geld, das Private Equity Funds zur Verfügung haben. Der grösste Teil davon geht auf Buyout-Fonds zurück, also Funds, die ganze Unternehmen oder auch einzelne Sparten übernehmen.

Interessant ist deshalb die spontane Häufung von Übernahmen im Konsumsektor durch diese Finanzinvestoren. Nestlé verkauft zwei unbedeutende US-Getränkemarken an Private Equity Funds. Kurz vor dem Wochenende wurde zudem bekannt, dass der Konsumgüterkonzern Unilever sein Brotaufstrichportfolio für 6,8 Mrd. € an KKR veräussert, also an das wohl bekannteste Buyout-Institut der Welt, das die Hauptrolle im Buch «Barbarians at the Gate» spielt. Die Bieterkonkurrenz übrigens bestand einzig aus Private-Equity-Häusern.