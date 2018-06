Der Praktikus vom 20. Juni 2018

Lieber Investor

Diese und nächste Woche zittern ein paar Bankchefs. Es geht aber nicht um die Zahlen für das zweite Quartal, das kommende Woche zu Ende geht. Nein, es geht um den zweiteiligen Stresstest, dem sich die US-Grossbanken jedes Jahr unterziehen müssen und der auch schon ein Dividendenverbot bedeutete. In diesem Jahr sind auch die Schweizer Grossbanken vom US-Regulator verpflichtet worden, mitzumachen, allerdings «nur» mit den jeweiligen US-Töchtern.

Und auch in der Schweiz steht der Stresstest an: Die Schweizerische Nationalbank wird am Donnerstag ihren Stabilitätsbericht veröffentlichen, in dem sie auf die Risiken für das Banksystem in der Schweiz eingeht. Ich bin ein grosser Befürworter dieser Tests: Sie haben geholfen Druck zu erzeugen, damit die Rekapitalisierung nach der Finanzkrise rasch vorwärts ging, zumindest in den USA. Was mich hingegen stört, am US-Stresstest, an jenem der SNB und auch an dem, den die Finanzmarktaufsicht (Finma) in aller Stille durchführt, ist die Transparenz. Als Bürger und Anleger weiss ich gerade mal, welches Krisenszenario vorgegeben wird, und sonst? Fehlanzeige. Das liesse sich deutlich verbessern. Es wäre doch gut zu wissen, welche Bank unter dem Anstieg der Zinsen besonders leidet und in die Nähe der Mindestkapitalquote kommt. Aber was finden Sie: Sollten die Banken-Stresstests der Aufsichtsbehörden transparenter werden? Sagen Sie’s mir hier.