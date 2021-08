Der Praktikus

Liebe Investorin, lieber Investor

Erst vor zwei Wochen habe ich mir an dieser Stelle Gedanken über die Aktien der Swatch Group gemacht und kam zum Schluss, sie seien zu billig. Der Abwärtstrend hat sich seither aber fortgesetzt. Auch erfreuliche Exportzahlen für den Monat Juli, publiziert am Donnerstag, waren keine Stütze. Ebenso wenig für Richemont übrigens. Neue Sorgen rund um die Pandemie bzw. ihre Rückkehr in Asien behielten die Oberhand. Die Börsenmeinung und die Ansicht von CEO Nick Hayek klaffen deutlich auseinander, wie Sie dem Interview in der FuW entnehmen können.

Im Gespräch bekräftigt er meinem Kollegen auch das Umsatzziel des Uhrenkonzerns für 2021 und bestätigt in seiner typischen Art einmal mehr, dass ihm solche Kursschwankungen eigentlich ziemlich egal seien. Das hektische Handelsgebaren steht im Übrigen auch im Kontrast zur Ansicht von manchen Analysten, die den Swatch-Group-Titeln einen guten Lauf prophezeien. Dazu mag Zeit draufgehen, aber ich sehe den Rückschlag weiterhin als Einstiegsgelegenheit und nicht als Alarmsignal.

Geduld mit Landis+Gyr

Bei Landis+Gyr folgt diesen Sommer eine Erfolgsmeldung der anderen. Anfang Juni ging es los mit zwei Aufträgen aus den USA und einem aus Japan. Im Juli folgten weitere Grossaufträge aus New York und New Jersey. Damit ist in der wichtigsten Sparte, Americas, nach einer längeren Krise die Trendwende geschafft. Der Kurs allerdings ist seit Anfang Juni um gerade mal 3% gestiegen.

Gut, das Unternehmen hatte immer wieder gesagt, dass die Probleme in den USA vorübergingen und bald wieder Aufträge kommen würden. Insofern sind die guten Nachrichten keine grosse Überraschung. Kleine unerwartete Freuden gab es aber schon. Zum Beispiel den Auftrag aus Belgien, über den der Stromzählerhersteller vor drei Wochen informiert hat. Er zeigt, dass Europa einen Teil der Einbussen in den USA wettmachen wird, bis die neuen Aufträge aus Amerika umsatzwirksam werden.

Doch der Markt konzentriert sich derzeit offenbar lieber auf die schlechten Nachrichten. Solche gibt es auch; vor kurzem hat die amerikanische Konkurrentin Itron den Ausblick aufgrund von Engpässen in den Lieferketten zusammengestrichen. L+G sagt zu den Engpässen, sie verlangten Aufmerksamkeit, seien aber nicht tragisch. Dennoch ging der Kurs weiter nach unten. Ich nutze die Gelegenheit zum Kauf. Bis die neuen Aufträge in der Erfolgsrechnung aufscheinen, dauert es zwar noch ein bis zwei Jahre. Aber ich habe Zeit, und es würde mich nicht wundern, wenn bis dahin noch die eine oder andere positive Überraschung dazukommt.

Aryztas Hybridbremse

Jahrelang liess ich die Finger von Aryzta, nun gefällt mir der Tiefkühlbäcker immer besser. Rundum erneuert, wie er sich mittlerweile präsentiert, liefert er weiterhin überpünktlich. Das schafft Vertrauen in die Führung rund um Urs Jordi. Aktuelles Beispiel: der rasche Verkauf des Brasiliengeschäfts und die neue Kreditfazilität über 500 Mio. €. Somit kann die Entschuldung und Bilanzsanierung in hohem Tempo weitergehen.

Gespannt bin ich, wie Jordi das Problem mit den Hybridschulden angeht, die 974 Mio. € ausmachen. Kann er die hoch verzinsten Anleihen durch eine Kombination aus vorrangigen Schulden und Aktien ablösen oder sie in Aktien umwandeln? Die bisherige Erfolgsbilanz ist dabei bestimmt hilfreich. Klar ist jedoch, dass die Rückkehr zu einer wettbewerbsfähigen Profitabilität nur über organisches Wachstum läuft.

Die Quartalszahlen anderer Food-Hersteller zeigen, dass das Umfeld derzeit recht gut ist und Aryzta in die Karten spielen sollte. Einzig die nach wie vor schwierige Coronasituation im neuen Hauptmarkt Deutschland lässt mich etwas zögern. Trotzdem: In der Kursschwäche würde ich zukaufen.

Meier Tobler macht sich

Anfang Juli riefen sich die Aktien von Meier Tobler in Erinnerung mit kräftigen Avancen. Vielleicht erinnern Sie sich, damals schrieb ich, der ehemalige Dividendenwert Walter Meier könnte nun nach holprigem Umbau zu Meier Tobler endlich in guter Form sein – und wieder mit Ausschüttungen beginnen. Mittlerweile hat sich der Optimismus mit dem Halbjahresbericht bestätigt.

Das wichtige Geschäft mit Wärmeerzeugern hat wieder Tritt gefasst, der Umsatz ist 8% gestiegen. Nach drei Nullrunden soll es für das laufende Geschäftsjahr wieder eine Dividende geben. Ich bin mir sicher, Roger Basler, der seit einem Jahr auf dem Chefsessel sitzt, hat dem Unternehmen sehr gutgetan. Zusammen mit einem runderneuerten Team hat er die Strategie geschärft und für neuen Schwung gesorgt. Setzt sich der Schwung fort, könnte Meier Tobler wieder zu einer Dividendenperle werden. Die 2 Fr. von früher liegen in weiter Ferne, doch ich bin optimistisch und sehe weiterhin 0.75 Fr. als möglich an. Auch nach dem Kurssprung von mehr als 50% in diesem Jahr würde dies fast 4% Rendite entsprechen. Immerhin.

Also doch, Poenina!

Das ging dann doch zügiger und gründlicher, als vielleicht zunächst zu befürchten war. Der Gebäudetechniker Poenina bekommt einen neuen CEO und gleich noch einen neuen VRP. CEO Jean Claude Bregy muss gehen, wegen seiner vor mehr als zehn Jahren begangenen Straftaten, und VRP Marco Syfrig tritt zurück, wegen ungeschickter Entscheidungen und Kommunikation.

Bregy, der gut 20% an Poenina hält, darf für zwölf Monate keine Aktien verkaufen. Sein Nachfolger, Christoph Arnold, hält direkt und indirekt 5,6% am Unternehmen und sitzt im VR. Man höre und staune: Er tritt wegen seines Amtes als CEO aus dem VR aus. Zudem soll das Ganze durch eine externe Gesellschaft untersucht werden. Da scheint jemand aus Fehlern gelernt zu haben. Für einmal bin ich positiv überrascht in Sachen Corporate Governance. Dem Aktienkurs hängt das Ganze aber immer noch an.

Warnschuss für N26

Wenn Fintechs über Banking reden, klingt das oft sexy. Schliesslich wollen sie ihr Start-up im besten Lichte präsentieren. So die deutsche N26 – die sich als Mobilbank der Zukunft einen Namen gemacht hat. Doch wenn Banking nicht seriös betrieben wird, kann es schnell ungemütlich werden. So ist die deutsche Finanzaufsicht BaFin bei N26 eingerückt und hat Mängel in der Organisation und bei der Bekämpfung von Geldwäscherei festgestellt. Es drohen Sanktionen, etwa dass die Berliner keine neuen Kunden aufnehmen dürfen. Eher unsexy.

In der Schweiz ist die Finma für die Überwachung der Fintech-Szene zuständig. Bislang habe ich von keinem Fall gehört, bei dem ein Schweizer Fintech gerügt oder sanktioniert worden wäre. Das heisst wohl kaum, dass die hiesigen Fintechs Prozesse und Risiken besser im Griff haben als in Deutschland. Sehr wohl aber, dass sie sich mit den weniger sexy Aspekten des Banking befassen müssen. Dafür hat auch Urban Angehrn, der neue Finma-Chef, zu sorgen.

Ihr Praktikus