Der Praktikus vom 21. März 2018

Lieber Investor

Waren Sie schon mal in Tempe, Arizona, USA? Ich auch nicht, und normalerweise kümmert mich auch wenig, was in dem Vorort von Phoenix passiert. Doch der Verkehrsunfall vom Sonntagabend Lokalzeit, als ein selbstfahrendes Auto der Taxi-Plattform Uber eine Frau überfuhr, die ein Velo stiess, erregte dann schon meine Aufmerksamkeit. Warum?

Wie mit allem Fortschritt fördert der Unfall, so tragisch er ist, die Argumente der Befürworter und der Gegner selbstfahrender Autos zutage. «Wusste es schon immer», sagen die Kritiker. «Die Maschine wird dereinst sicherer sein als der Mensch», sagen die Befürworter. Was mich skeptisch stimmt an dem Fall in Tempe: Es sass eine Person hinter dem Steuer, die hätte eingreifen können. Warum hat sie das nicht getan? Und weshalb hat der Wagen nicht mal abgebremst, wenn doch eine Person in der Gefahrenzone war?